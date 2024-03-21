Дерматолог озвучила губительные для кожи привычки Дерматолог Козлова: умывание слишком горячей водой и курение портят кожу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Умывание слишком горячей водой, частое пребывание на солнце без защитных средств и курение негативно сказываются на здоровье кожи, рассказала в беседе с aif.ru врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Наталья Козлова. По ее словам, горячая вода и агрессивные очищающие средства нарушают естественный баланс кожи, приводя к пересушиванию или возникновению раздражения.

Специалист указала, что при гигиенических процедурах лучше отказаться от использования жестких мочалок, а вместо мыла для гигиены применять рН-нейтральные средства. Что касается ультрафиолета, то это одна из основных причин преждевременного старения кожи и увеличения риска онкологических проблем. Частое пребывание на солнце без использования солнцезащитного крема, а также чрезмерное увлечение солярием может серьезно навредить здоровью кожи.

Холодная и ветреная погода способствует образованию трещин на коже рук, не защищенных перчатками, продолжила дерматолог. Кроме того, нужно обязательно надевать резиновые перчатки при работе с бытовой химией для предотвращения контакта рук с агрессивными веществами.

Ускоряет процессы старения кожи и курение, которое делает ее блеклой и способствует возникновению морщин, добавила врач. Несбалансированное питание с избытком сахара и жира также негативно влияет на состояние кожи.

Ранее диетолог Ольга Редина рассказала, что продукты с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, такие как лосось, орехи, авокадо и льняное масло, улучшают состояние кожи лица и замедляют появление морщин. Врач пояснила, что эти кислоты обладают мощными антиоксидантными свойствами.