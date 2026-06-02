Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 2 июня 2026 года

2 июня — 153-й день 2026 года. Православная церковь вспоминает князя города Пскова Довмонта. Свой профессиональный праздник справляют работники сельского хозяйства, повышающие плодородие почвы. Рассказываем, чем еще примечательна дата 2 июня: какие праздники приходятся на этот день, кого поздравить с именинами и что сулят приметы.

День здорового питания и отказа от излишеств в еде — праздник 2 июня в России

День здорового питания — праздник 2 июня в России, который учредили активисты здорового образа жизни в 2011 году. Событие создано в ответ на популярное в Америке торжество. 11 мая в США проходит Национальный день, когда можно есть все что хочется. По мнению американцев, хотя бы раз в год нужно позволить себе съесть любые, даже самые вредные продукты.

В России в праздник 2 июня можно посетить мероприятия, посвященные здоровому питанию: мастер-классы по приготовлению полезных блюд, лекции о еде и ее влиянии на здоровье, спортивные соревнования. Праздник 2 июня пропагандируют больницы, спортивные общества, фитнес-клубы.

2 июня 2026 года организаторы призывают задуматься о своих пищевых привычках, пересмотреть рацион, не переедать, не есть жирные продукты и сократить потребление сахара. Ведь, как сообщают ученые из Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, в России 60% женщин и 50% мужчин старше 30 лет страдают от лишних килограммов.

Другие праздники 2 июня 2026 года

Продолжаем изучать, какие праздники справляют 2 июня 2026 года в мире. Вот интересные торжества иных стран:
  • День Республики в Италии;
  • День гражданской авиации в Азербайджане;
  • День штата Телангана в Индии;
  • День памяти революционера Христо Ботева в Болгарии (другое название — День памяти погибших за освобождение Болгарии в борьбе против османских поработителей).

Тимофей Грядочник — народный праздник 2 июня

Это еще не все праздники 2 июня 2026 года, о которых мы нашли информацию. Православные христиане в эту дату почитают князя города Пскова Довмонта (в крещении — Тимофей). Он прославился как отважный и умелый полководец, заслужил уважение псковичей за победы над немцами и литовцами.

У славян день памяти этого талантливого воина получил название Тимофей Грядочник (в разных регионах России этот день еще называют Фалалей-огуречник или просто Огуречник). Для жителей северных регионов 2 июня 2026 года — время, когда пора сеять огурцы. А вот жители юга уже собирают первый урожай.

С этим событием связана интересная традиция: наши предки верили, что первый огурец лучше сорвать тайком от соседей. Если они увидят, как вы собираете долгожданный урожай, то остальные побеги завянут.

Приметы на 2 июня: что сделать и от чего воздержаться

Крестьяне 2 июня проводили специальные ритуалы, чтобы добиться отличного урожая. На севере женщины старались сеять огурцы рано утром и в тишине, не произнося ни слова. А на юге популярный обряд выглядел иначе: славяне искали самый крупный из ранних огурцов, срывали его, закапывали рядом с огородом и читали заговор. Они верили, что так овощи на грядках будут расти лучше.

Мы выяснили, что заняться огородом 2 июня 2026 года — хорошая идея. Теперь расскажем, от чего лучше воздержаться. Наши предки думали, что в этот праздник нельзя:

  • ругаться и ссориться — к большим неприятностям в будущем;
  • вязать и шить — к тяжелой беременности;
  • оставлять детей одних — нападет нечистая сила;
  • печь пироги — к болезням.

Еще дурным знаком в этот день было встретить не черного, а рыжего кота на дороге. Увидел такого — иди домой, считали славяне.

Некоторые приметы этого дня связаны с огурцами. Крестьяне полагали, что сильное кваканье лягушек 2 июня тоже сулит богатый урожай.

Какие еще приметы актуальны для 2 июня 2026 года? Вспомним некоторые из них:

  • если пойдет дождь, то оставшаяся часть месяца будет засушливой;
  • утки много ныряют в пруду — будет сильный дождь;
  • ливень 2 июня сулит снежный декабрь.

Интересные факты про 2 июня

Продолжаем изучать праздники 2 июня 2026 года. Рассказываем об исторических событиях, случившихся в эту дату:

  • 1474 — в Москве после землетрясения рухнул недостроенный Успенский собор Кремля;
  • 1800 — Наполеон Бонапарт захватил Милан;
  • 1856 — на Дальнем Востоке Российской империи основан город Благовещенск;
  • 1891 — Гульельмо Маркони получил патент на радио, а в футбольные правила с подачи ирландца Уильяма Маккрама внесены пенальти;
  • 1955 — в Казахской ССР основан космодром Байконур.

Мы перечислили еще не все праздники 2 июня. Какие знаменитости отмечают свой день рождения? Маркиз де Сад, авантюрист Алессандро Калиостро, художник Иван Акимов, поэтесса Юнна Мориц, барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс, актриса Юлия Снигирь.

Именинники 2 июня

Вспоминаем, какой еще праздник приходится на 2 июня. Заглянем в святцы. С днем ангела поздравляем:

  • Осипа;
  • Ивана;
  • Тимофея;
  • Владимира;
  • Никиту;
  • Алексея;
  • Александра.

Мы рассказали, какие праздники приходятся на 2 июня 2026 года. Это хороший день, чтобы заняться огородом или задуматься о своем питании и начать заниматься спортом. А для православных 2 июня — повод вспомнить князя Довмонта из города Пскова.

