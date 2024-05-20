Стало известно, вернется ли Кадони в «Битву экстрасенсов» Кадони заявил, что больше не будет участвовать в «Битве экстрасенсов»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Влад Кадони

Бывший ведущий популярного реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони в интервью журналисту Алене Жигаловой в шоу «Алена, Блин! Посидим» сообщил, что больше не вернется в программу «Битва экстрасенсов». По его словам, он больше не занимается оккультными ритуалами. Кадони пояснил, что продолжает консультировать клиентов с помощью карт Таро.

Нет, [не вернусь на шоу]. Это уже сейчас будет третий раз, а я уже эзотерику убрал за кадр. Ритуальная часть, оккультная часть, она у меня за кадром. Я сейчас работаю как парапсихолог и таро-консультант, — пояснил Кадони.

До этого Кадони признался, что его предала певица Ольга Бузова. По его словам, артистка поступила подло. Он не стал уточнять, о чем именно идет речь, однако добавил, что готов к совместным проектам с Бузовой, если возникнет такая необходимость.

Ранее стало известно, что Кадони в настоящий момент является ведущим авторской программы на ТВ-3 «Кадони шоу». На программу приходят люди, которые винят в своих бедах вмешательство потусторонних сил. В эфире в качестве экспертов присутствуют маги, эзотерики, юристы, психологи и блогеры.

Кроме того, сообщалось, что телеведущий на протяжении нескольких лет выстраивает отношения с девушкой по имени Мария. Он активно публикует совместные фотографии в социальных сетях, а также познакомил возлюбленную со своими друзьями и коллегами.