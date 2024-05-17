В РПЦ назвали «богоборчеством» снос православной часовни на Украине Представитель РПЦ Кипшидзе: снос часовни на Украине является произволом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снос православной часовни на Украине является грубым беззаконием и произволом, считает заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что это напоминает о временах богоборчества, когда храмы взрывали и сносили. По его словам, верующие Украинской православной церкви подверглись унижению, а их права нарушили.

Мы считаем это грубейшим беззаконием и произволом. То, что это было реализовано ночью, напоминает нам о временах богоборчества, когда взрывали и сносили храмы. Совершенно очевидно, что верующие Украинской православной церкви вновь подверглись унижению. Их права были нарушены самым неприкрытым и отвязным способом, — пояснил Кипшидзе.

В Киеве ранее неизвестные лица снесли Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного храма канонической УПЦ. В Сети появились фото и видео, на которых зафиксирован вывоз икон и утвари на грузовиках. Монахи заявили, что в районе церкви были включены глушители мобильной связи и интернета, периметр оцепили полицейские. Адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, назвал происходящее тотальным беззаконием.