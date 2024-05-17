«Тотальное беззаконие»: в Киеве снесли часовню Десятинного храма УПЦ В Киеве снесли часовню Десятинного храма канонической УПЦ

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Ночью в Киеве неизвестные лица снесли Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщила пресс-служба церкви в Telegram-канале. Были опубликованы фото и видео, на которых зафиксирован вывоз икон и утвари на грузовиках.

Священнослужители заявили о прибывших на место автобусах с военными и полицией. По их утверждению, к храму приехала не одна сотня хорошо вооруженных силовиков, которые попытались задержать братию монастыря.

Монахи написали, что в районе церкви были включены глушители мобильной связи и интернета, периметр оцепили полицейские. Затем послышался шум бульдозеров и на выезд потянулась вереница грузовиков.

Дорогие друзья! Икона Пресвятой Богородицы Десятинная целая, в храме находился список этой иконы. Было много встроенных бронзовых икон, росписи на стенах, что с ними, мы не знаем, судя по видео, все в грузовиках, — говорится в публикации пресс-службы храма.

Адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, назвал происходящее тотальным беззаконием. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что власти не направляли уведомлений о запланированном сносе храма.

Варварские действия, которые сейчас производят исполнительная служба и строительная компания с Десятинным храмом УПЦ, нигде публично не зафиксированы. В ночь, когда закон запрещает действовать госисполнителю, к нашей святыне подогнали технику, чтобы ее уничтожить, — написал правозащитник.

В 2007 году около Десятинной церкви в Киеве была построена деревянная часовня. Киевская прокуратура и Национальный музей истории Украины в 2018 году назвали ее незаконной постройкой. В 2021 году было получено судебное решение о сносе часовни. Прихожане его обжаловали, но апелляционный суд Киева подтвердил решение о демонтаже. В начале мая стало известно, что снос часовни «по техническим причинам» отложили на неопределенный срок.

В апреле судья Печерского районного суда в Киеве вынесла решение о снятии электронного браслета с митрополита Павла (Лебедя), наместника Киево-Печерской лавры. Его обвиняли в разжигании вражды. До этого митрополита Павла освободили из-под стражи под залог в $900 тысяч. По словам адвоката Никиты Чекмана, деньги внесли более тысячи человек.