Стало известно о решении суда по делу наместника Киево-Печерской лавры В Киеве постановили снять электронный браслет с наместника Киево-Печерской лавры

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Судья Печерского районного суда в Киеве вынесла решение о снятии электронного браслета с митрополита Павла (Лебедя), наместника Киево-Печерской лавры, сообщается в Telegram-канале Союза православных журналистов. Его обвиняли в разжигании вражды.

Судья Печерского районного суда, постановила снять электронный браслет с митрополита Павла (Лебедя), — говорится в сообщении.

Ранее митрополита Павла освободили из-под стражи под залог в $900 тысяч. По словам адвоката Никиты Чекмана, деньги внесли более тысячи человек. Сам митрополит, обращаясь ко всем, кто помог в этом деле, поблагодарил их и призвал братию УПЦ делать все для сохранения единства.

До этого настоятель Киево-Печерской лавры заявил, что решение суда о его круглосуточном домашнем аресте на два месяца является политическим заказом. Его подозревают в разжигании межконфессиональной вражды и оправдании вооруженной агрессии России против Украины.

Также ранее Павел говорил, что президент Украины Владимир Зеленский не получит прощения от Господа за выселение представителей канонической Украинской православной церкви из обители. По мнению митрополита, Зеленскому и его «своре» стоит бояться и ждать горя.