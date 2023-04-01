Митрополит Павел назвал решение суда о домашнем аресте политическим заказом

Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Митрополит Павел, настоятель Киево-Печерской лавры, заявил, что решение суда о его круглосуточном домашнем аресте на два месяца является политическим заказом, сообщает Telegram-канал «Украинская правда». Его подозревают в разжигании межконфессиональной вражды и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины.

Митрополит также заявил, что не сделал ничего и знает об угрозах в свой адрес. Он подчеркнул, что принимает всё как волю Божью и относится к ситуации «абсолютно спокойно и с честью». Однако митрополит отметил, что в месте, где ему придется отбывать арест, нет ни связи, ни тепла, ни света и даже элементарных предметов быта.

Ранее сообщалось, что суд в Киеве избрал меру пресечения митрополиту Павлу в виде круглосуточного домашнего ареста с использованием электронного браслета.

Ранее в РПЦ назвали преследование митрополита Павла беззаконием украинской власти. Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что в отношении настоятеля лавры выдвигают надуманные обвинения.

До этого Павел говорил, что президент Украины Владимир Зеленский не получит прощения от Господа за выселение представителей канонической Украинской православной церкви из обители. По мнению митрополита, Зеленскому и его «своре» стоит бояться и ждать горя.