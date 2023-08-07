За наместника Киево-Печерской лавры заплатили залог около $900 тысяч Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла освободили из-под стражи под залог

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Митрополит Павел

Арестованного наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла освободили из-под стражи, сообщил его адвокат Никита Чекман в своем Telegram-канале. За священнослужителя внесли залог в размере более $900 тысяч, которые собрали более тысячи человек.

Дорогие друзья, хорошие новости. Сегодня окончательно внесен залог за митрополита Павла. Более тысячи человек заплатили средства в качестве залога за нашего владыку, — заявил адвокат.

Митрополит в свою очередь поблагодарил всех причастных к своему освобождению и призвал братию УПЦ сохранять единство.

Ранее настоятель Киево-Печерской лавры заявил, что решение суда о его круглосуточном домашнем аресте на два месяца является политическим заказом. Его подозревают в разжигании межконфессиональной вражды и оправдании вооруженной агрессии России против Украины.

До этого Павел говорил, что президент Украины Владимир Зеленский не получит прощения от Господа за выселение представителей канонической Украинской православной церкви из обители. По мнению митрополита, Зеленскому и его «своре» стоит бояться и ждать горя.