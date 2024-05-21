Россиянам объяснили, что обязательно нужно сделать на даче в июне Депутат Чаплин: в июне на даче особого ухода требуют картофель и свекла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Июнь — лучшее время для нескольких видов дачных работ, заявил в разговоре с NEWS.ru глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин. Например, в этом месяце необходимо провести обрезку плодовых деревьев: ранний летний период способствует быстрому заживлению ран, и растения активно развиваются. Также приближается время посадки и прополки многих овощных культур, в частности, свеклы, картошки, петрушки и укропа, которые нуждаются в особом заботливом подходе.

Следует хорошо подготовить грядки, обработать их удобрениями и тщательно рассадить растения, соблюдая необходимые интервалы для более эффективного роста и развития <...>. Кроме того, дачные цветы в июне требуют особого внимания. Важно удалить увядшие бутоны, усохшую листву и сорняки, — подчеркнул собеседник издания.

Чаплин отметил, что нужно обеспечить почву влагой. Использование систем полива позволит равномерно распределить жидкость и организовать правильное питание всем растениям на участке. Особое внимание при этом следует уделить молодым посадкам и всходам.

Важной задачей в начале июня является также борьба с сорняками. Они могут нанести значительный вред нашей урожайности, забирая питательные вещества у овощей и декоративных растений. Регулярное прополка и мульчирование помогут нам справиться с этой проблемой, — посоветовал он.

Ранее Чаплин напомнил, что есть дачные культуры, которые практически не требуют ухода, но дают хороший урожай. Глава Союза дачников Подмосковья сказал, что к таким растениям относятся, например, кабачки: они прекрасно подходят для тех, кто не может постоянно ухаживать за грядками. Ревень тоже неприхотлив, так же как и ягоды: малина и крыжовник.