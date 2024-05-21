Диетолог назвала число чашек чая, которые можно выпить за день Диетолог Макиша: в рацион стоит включать от двух до шести чашек некрепкого чая

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Употребление от двух до шести чашек некрепкого чая в день может стать хорошей привычкой, заявила в беседе с «ФедералПресс» диетолог Марина Макиша. Она также назвала самыми полезными видами чая черный и зеленый.

Исследования показывают, что черный и зеленый чай обладают антиоксидантными свойствами и поэтому являются полезными для здоровья, — перечислила Макиша.

Диетолог также призвала пить такие напитки в первую половину дня. Аналогичное решение стоит применять и по отношению к кофе. Макиша также обратила внимание, что в вечернее время предпочтение стоит отдавать травяным чаям, так как они обладают седативным эффектом.

Если вы пьете черный или зеленый чай в вечернее время, то могут возникнуть проблемы со сном. Поэтому эти напитки лучше употреблять в первой половине дня, как и кофе, — заявила эксперт.

Нарколог Марат Сараев ранее отметил, что кофе окажет максимальный эффект, если его употребить через 10–15 минут после завтрака. Эмоциональную бодрость и заряд можно получить не только от самого напитка, но и от его запаха и способа приготовления. При этом не стоит пить кофе на голодный желудок, так как это может нанести вред слизистой пищевода, а также вызвать раздражение.