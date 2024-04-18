Нарколог раскрыл, когда лучше всего пить кофе Нарколог Сараев: пить кофе лучше всего через 10-15 минут после завтрака

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пить кофе лучше всего через 10-15 минут после завтрака, когда пища уже начала перевариваться, рассказал врач-нарколог Марат Сараев. В беседе с «Радио 1» специалист подчеркнул, что до еды стоит отказаться от напитка. В кофе содержатся элементы, которые могут негативно повлиять на слизистую пищевода и вызвать раздражение желудка.

Как уточнил нарколог, кофе может как взбодрить, так и оказать абсолютно противоположный эффект. Это зависит от индивидуальных особенностей человека. По словам специалиста, бодрит не сам кофеин, а ингредиенты, содержащиеся в кофейных зернах.

Они в совокупности дают комплекс тонизирования организма в целом. Сам запах напитка, способ приготовления, эмоциональная подготовка человека к трудовому дню — это все в совокупности дает эмоциональную бодрость и заряд. Если у человека состояние напряженности, грусти, тяжести, то никакой кофе не поможет, — пояснил Сараев.

Важно помнить, что кофе может оказать влияние на артериальное давление. При этом нарколог отметил, что не все врачи согласны с данным мнением. По его словам, напиток может оказать краткосрочное действие на частоту пульса.

Врач Андрей Тяжельников ранее рассказал, что людям с низким артериальным давлением лучше не отказываться от утреннего кофе во время «барической пилы». Тем же, кто склонен к повышенному давлению, наоборот, следует воздержаться от крепкого чая и кофе.