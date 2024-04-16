Гипотоникам назвали обязательные продукты при «барической пиле» Врач Тяжельников: гипотоникам нужно пить кофе во время «барической пилы»

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Гипотоникам лучше не отказываться от утреннего кофе во время «барической пилы», а людям, склонным к повышению артериального давления, стоит наоборот воздержаться от крепкого чая и кофе, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, слова которого приводит РИА Новости. По его словам, осложнения во время аномальных перепадов атмосферного давления могут наблюдаться как у гипертоников, так и у гипотоников.

Гипотоникам следует пить больше жидкости, принимать растительные адаптогены при отсутствии противопоказаний и после консультации с врачом. Полезно принять контрастный душ и лучше не отказываться от утреннего кофе. Людям, склонным к повышению артериального давления, стоит, напротив, отказаться от крепкого чая и кофе, исключить соленое, острое, алкоголь, — рассказал врач.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве на следующей неделе прогнозируется «барическая пила» (резкие колебания атмосферного давления), которая окажет сильное негативное воздействие на метеозависимых людей. По его словам, атмосферное давление будет колебаться на уровне от 732 до 755 миллиметров ртутного столба.