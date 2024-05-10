Кинокартина «Сто лет тому вперед», снятая по мотивам одноименной повести Кира Булычева, собрала в прокате более миллиарда рублей, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. В день, когда фантастический фильм вышел на больших экранах, 18 апреля, он получил более 34 млн рублей. Каждые последующие выходные картина собирала более 300 млн рублей.
Общие сборы: 1 056 323 811 рублей, — сказано в сообщении.
Ранее сценарист фильма «Сто лет тому вперед» Андрей Золотарев заявил, что сравнение с легендарным фильмом «Гостья из будущего» неизбежно, но все, кто работал над кинокартиной, были к этому готовы. Он подчеркнул, что нынешняя картина основана на книге Булычева, при этом сюжетная линия значительно изменена. По его словам, фильм представляет собой новую и оригинальную историю, которую поймут современные дети и подростки.
Дочь Булычева Алиса Лютомская до этого выразила мнение, что сыгравшая роль Алисы Селезневой в фильме «Сто лет тому вперед» актриса Дарья Верещагина не смогла убедительно передать влюбленность, однако она хороша. По ее словам, Верещагина похожа на актрису Юлию Снигирь в фильме «Обитаемый остров».