«Нетерпимость к миру»: глава Болгарии о покушении на Фицо из-за Украины Президент Болгарии: покушение на Фицо свидетельствует о неприятии иного мнения

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Румен Радев

Президент Болгарии Румен Радев считает, что попытка убийства премьер-министра Словакии Роберта Фицо по причине его поддержки урегулирования конфликта на Украине — показатель насаждаемой в Европе «нетерпимости к иному мнению и ненависти», сообщает Болгарское национальное радио. По его мнению, крайне опасно, чтобы «страсти между Россией и Украиной» разжигались и в Европе, а голоса за мир встречали выстрелами.

Попытка убийства европейского премьера радикализированным фанатиком из-за его поддержки мира — показатель этой насаждаемой нетерпимости к иному мнению и ненависти, — сказал Радев.

По Фицо открыли огонь после выездного заседания правительства в культурном центре города Гандлова 15 мая. Политик подошел к местным жителям, собравшимся у учреждения. Один из них окликнул премьера, а затем открыл огонь. Пули попали в грудь, руку и брюшную полость главы кабмина. Позднее его на вертолете доставили в больницу, прооперировали и ввели в искусственную кому.

18 мая глава словацкого Минздрава Зузана Долинкова сообщила, что состояние пережившего покушение премьер-министра стабильное, но по-прежнему тяжелое. По ее словам, двухчасовая операция, которую провели Фицо накануне, поспособствовала улучшению прогнозов по состоянию здоровья политика.