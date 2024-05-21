В Кремле объяснили истеричные заявления Зеленского Песков: ситуация на фронте вынуждает Зеленского делать истеричные заявления

Представители украинской власти, в том числе и сам президент Украины Владимир Зеленский, в последнее время делают много фактически истеричных заявлений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он связал это с неблагоприятной для Вооруженных сил Украины ситуацией на поле боя.

Различные представители киевского режима, да и собственно сам Зеленский, в последние дни делают много заявлений, иногда скатываясь фактически в истерику. Это связано с крайне неблагоприятным положением сил киевского режима на фронтах, — сказал Песков.

Ранее Дмитрий песков заявлял, что в вопросе легитимности президентства Владимира Зеленского после 20 мая Москва исходит из той позиции, которую озвучил глава российского государства Владимир Путин во время своего визита в Китай. По словам президента РФ, законность пребывания украинского лидера на посту имеет значение для России в случае подписания документов. Он подчеркнул, что вопрос легитимности Зеленского должен быть решен политической и правовой системами самой страны.

В то же время ООН продолжит считать Владимира Зеленского президентом Украины, хотя формально срок его полномочий на посту главы государства уже истек. По словам представителя главы всемирной организации Стефана Дюжаррика, именно с ним ООН будет общаться и впредь по вопросам страны.