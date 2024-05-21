В Кремле озвучили позицию по легитимности Зеленского Песков: позиция по легитимности Зеленского озвучена Путиным в Китае

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

В вопросе легитимности президентства Владимира Зеленского после 20 мая Москва исходит из той позиции, которую озвучил глава российского государства Владимир Путин в Китае, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что «там было все четко сказано», передает РИА Новости.

Мы исходим из той позиции, которая была изложена президентом России. Он об этом рассказал в Китае на своей пресс-конференции, все это могли слышать. И там все было четко сказано, — сказал Песков.

Ранее Путин отметил, что законность пребывания украинского лидера на посту имеет значение для России в случае подписания документов. Он подчеркнул, что вопрос легитимности Зеленского должен быть решен политической и правовой системами самой страны.

ООН тем временем продолжит считать Владимира Зеленского президентом Украины, хотя формально срок его полномочий на посту главы государства истек 20 мая. По словам представителя главы всемирной организации Стефана Дюжаррика, именно с ним организация будет общаться и впредь по вопросам страны.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник считает, что по окончании своих полномочий 20 мая президент Украины Владимир Зеленский начнет доказывать свою легитимность жесткостью и диктатурой. По его словам, украинский лидер повсюду видит сомневающихся в нем. Народный депутат считает, что сомнения в законности его положения возникают не только внутри страны, но и за ее пределами.