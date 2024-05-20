На Украине описали будущее страны по окончании срока Зеленского Экс-депутат Рады Олейник: Зеленский устроит диктатуру и репрессии на Украине

Фото: Пресс-служба Президента Украины

Владимир Зеленский

По окончании своих полномочий 20 мая президент Украины Владимир Зеленский начнет доказывать свою легитимность жесткостью и диктатурой, считает экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, которые приводит URA.RU, украинский лидер повсюду видит сомневающихся в нем.

Он будет в каждом видеть человека, который сомневается в том, что он, как и царь, настоящий. Будет применять репрессивные методы, что приведет к усугублению политического кризиса внутри страны. Будет более жесткая форма правления, по сути диктатура, — предположил Олейник.

Бывший парламентарий отметил, что Зеленский не идет на выборы и не передает полномочия в соответствии с Конституцией Украины председателю парламента. В то же время сомнения в законности его положения возникают не только внутри страны, но и за ее пределами, считает экс-нардеп.

Олейник добавил, что перед Зеленским также стоит задача не снизить рейтинг президента США Джо Байдена. Если Украина потерпит поражение, это будет не только личное упущение американского лидера, но и проигрыш всех демократов, утверждает он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что легитимность президента Украины имеет значение для России в случае подписания документов. Он подчеркнул, что вопрос легитимности Зеленского после 20 мая должен быть решен политической и правовой системами республики.