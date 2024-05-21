ООН решила считать Зеленского легитимным президентом без выборов Дюжаррик: ООН будет считать Зеленского законным лидером Украины после 20 мая

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

ООН продолжит считать Владимира Зеленского президентом Украины, хотя формально срок его полномочий на посту главы государства истек 20 мая, заявил представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик. По его словам, именно с ним организация будет общаться и впредь по вопросам страны.

Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером, — сказал он.

Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая. Таким образом, он перестал быть легитимным лидером страны, должность которого занимал с 20 мая 2019 года. Очередные выборы главы государства должны были состояться в марте 2024 года, но их отменили. В Киеве объяснили это решение действием военного положения в стране.

Ранее американская газета The Washington Post писала, что Зеленский станет уязвим для критики после 20 мая, поскольку истечет срок его полномочий в качестве главы государства. Авторы публикации напомнили, что эта критика в том числе связана с огромным влиянием главы офиса украинского лидера Андрея Ермака.

Как считает бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, по окончании своих полномочий Зеленский начнет доказывать свою легитимность жесткостью и диктатурой. Украинский лидер повсюду видит сомневающихся в нем, пояснил политик.