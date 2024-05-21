ООН продолжит считать Владимира Зеленского президентом Украины, хотя формально срок его полномочий на посту главы государства истек 20 мая, заявил представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик. По его словам, именно с ним организация будет общаться и впредь по вопросам страны.
Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером, — сказал он.
Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая. Таким образом, он перестал быть легитимным лидером страны, должность которого занимал с 20 мая 2019 года. Очередные выборы главы государства должны были состояться в марте 2024 года, но их отменили. В Киеве объяснили это решение действием военного положения в стране.
Ранее американская газета The Washington Post писала, что Зеленский станет уязвим для критики после 20 мая, поскольку истечет срок его полномочий в качестве главы государства. Авторы публикации напомнили, что эта критика в том числе связана с огромным влиянием главы офиса украинского лидера Андрея Ермака.
Как считает бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, по окончании своих полномочий Зеленский начнет доказывать свою легитимность жесткостью и диктатурой. Украинский лидер повсюду видит сомневающихся в нем, пояснил политик.