Путин: для РФ важна легитимность властей Украины при подписании документов

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Владимир Зеленский

Легитимность президента Украины имеет значение для России в случае подписания документов, заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что вопрос легитимности главы Украины Владимира Зеленского после 20 мая должен быть решен политической и правовой системами самой республики, передает ТАСС.

Для нас [легитимность Зеленского], конечно, имеет значение, потому что, если речь дойдет, дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями, — сказал российский лидер.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что использование Киевом террористических методов и потеря адекватности Зеленским могут привести к тому, что США организуют новые выборы на Украине либо перейдут к формированию нового окружения президента. По его словам, 20 мая заканчивается срок полномочий Зеленского в должности президента, что также может повлиять на решение США.

Украинские СМИ ранее сообщали, что офис президента подготовил обращение в Конституционный суд Украины и поставил вопрос о легитимности пребывания Зеленского на посту главы государства по истечении пятилетнего срока. При этом приближенные президента опасаются, что вердикт КС их не устроит.