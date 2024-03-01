Зеленский начал конкурс среди судей для КС после вопроса о его легитимности Зеленский запустил отбор судей для КС после поднятия вопроса о его легитимности

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале конкурсного отбора среди претендентов на должности судей в Конституционный суд, следует из указа, опубликованного на его сайте. Известно, что КС страны состоит из 18 членов. Президент назначает шесть судей, остальных выбирают Верховная рада и специальный съезд.

Для отбора судей будет образована специальная комиссия. В ее состав Зеленский включил пять человек из числа преподавателей права и ученых в этой области.

До этого украинские СМИ писали, что офис президента подготовил обращение в Конституционный суд, где поставил вопрос о легитимности пребывания Зеленского на посту по истечении пятилетнего срока. По информации журналистов, приближенные главы государства опасаются, что вердикт КС их не устроит.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил нового командующего Силами логистики ВСУ. Им стал Владимир Карпенко. До этого президент сообщил о назначении двух заместителей главнокомандующего вооруженными силами страны. Ими стали полковники Вадим Сухаревский и Андрей Лебеденко. Президент также назначил двух заместителей начальника Генштаба ВСУ.