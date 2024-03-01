Зеленский назначил нового командующего Силами логистики ВСУ Зеленский назначил Карпенко новым командующим Силами логистики ВСУ

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Новым Командующим силами логистики ВС Украины назначен Владимир Карпенко, соответствующий указ с подписью президента страны Владимира Зеленского опубликован на его официальном сайте. Уточняется, что на этом посту он сменил Олега Гуляка.

Указ президента. Назначить Владимира Карпенко командующим Силами логистики Вооруженных Сил Украины. Олега Гуляка уволить с занимаемой должности, — говорится в документе.

Кроме того, Зеленский в личном Telegram-канале сообщил о назначении двух заместителей главнокомандующего вооруженными силами страны. Ими стали полковники Вадим Сухаревский и Андрей Лебеденко. Он также назначил двух заместителей начальника Генштаба ВСУ. Эти должности получили бригадные генералы Владимир Горбатюк и Алексей Шевченко.

8 февраля на сайте президента Украины был опубликован указ об отставке главнокомандующего вооруженными силами страны Валерия Залужного. На эту должность назначили генерал-полковника Александра Сырского. В тот же день Залужному присвоили звание Героя Украины. Экс-главком также получил орден «Золотая звезда». На следующий день Зеленский отправил в отставку с поста начальника Генерального штаба вооруженных сил генерал-лейтенанта Сергея Шапталу и назначил на его место генерал-майора Анатолия Баргилевича.