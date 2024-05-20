Мощный град и ураган обрушились на Новосибирск

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Крупный град выпал в Новосибирске, сообщили горожане в социальных сетях. Также на город обрушился мощный ураган и ливень.

Местные жители сообщили, что в результате непогоды автомобили затопило по крышу. На некоторых магистралях образовались водопады, а в одном из дворов смыло подпорную стену. Горожане надевают на ноги полиэтиленовые пакеты, чтобы спастись от потопа.

Ранее мощный ураган накрыл город Уфу в Башкирии, в результате стихии были вырваны деревья, дорожные знаки, повреждены автомобили. Также пострадала по крайней мере одна местная жительница. Штормовой ветер повалил деревья в Калининском, Ленинском и Октябрьском районах города, в результате чего повреждения получили пять машин. Кроме того, стихия срывает со зданий облицовку фасадов.

Также сообщалось, что в Новосибирске прошел дождь из расплавленного пластика. Местные жители обнаружили на машинах застывшие черные пятна, которые можно легко соскоблить ногтем. Последствия непогоды они засняли на видео.

Кроме того, песчаная буря разыгралась на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области. На опубликованных кадрах было видно, как мощные порывы ветра с песком вынуждают водителей сбрасывать скорость.