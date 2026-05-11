Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 11 мая 2026 года

День экологической осведомленности, целебных отваров — все это о дате 11 мая. Какой праздник приходится на этот день и какие традиции и поверья считаются его неотъемлемой частью? Об этом и других интересных фактах, связанных с 131-м днем года, читайте в нашем материале.

День перелетных птиц — всемирный праздник 11 мая

Для орнитологов, зоозащитников и просто любителей природы 11 мая 2026 года — Всемирный день перелетных птиц. Идея отмечать экологический праздник зародилась в начале 90-х в США и встретила поддержку мирового сообщества. Праздник не имеет закрепленной даты. Он отмечается дважды в год: во вторую субботу мая и в середине октября, то есть в месяцы птичьей миграции.

В День перелетных птиц по традиции устраивают лекции и конференции, экологические акции и развлекательные мероприятия, например мастер-классы, квесты и викторины. Тема праздника меняется ежегодно. В 2026 году он пройдет под лозунгом «Птицы объединяют наш мир». Среди задач Дня перелетных птиц:

освещение проблем, приводящих к вымиранию птиц: от браконьерства и уничтожения среды обитания до изменения климата;

призыв к международному сотрудничеству: сохранение перелетных видов возможно только при сплоченной работе разных стран;

повышение общественной осведомленности: в День птиц проводятся образовательные мероприятия для разных слоев населения;

популяризация культуры, в том числе фольклора - птицы являются значимым образом для культур многих народов.

11 мая — Всемирный день перелетных птиц Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Национальные праздники 11 мая 2026 года

В России 11 мая — праздник полицейских, отвечающих за охрану метро, День полиции по охране метрополитена. Он приурочен к годовщине со дня организации милицейской охраны метрополитена. Это произошло 11 мая 1935 года накануне открытия первой линии московского метро «Сокольники» — «Парк культуры». Современное Управление полиции на метрополитене разных городов входит в состав МВД России. Его сотрудники отвечают за охрану не только станций, но и метромостов и депо. А на службу наравне с полицейскими заступают специально обученные собаки.

На середину мая приходится множество национальных мероприятий: от торжественных собраний до красочных фестивалей. Вот некоторые праздники 11 мая 2026 года:

День велосипедиста в Нидерландах. Велосипед считается «национальным транспортом» Нидерландов, так что праздник не обходится без массового велозаезда.

День мельника в Нидерландах. Мельницы — еще одна нидерландская визитная карточка. В День мельника более 600 местных мельниц открываются для посещений.

Праздник «Ешь что хочешь» в США. Неофициальный праздник 11 мая напоминает о важности борьбы с токсичной культурой диет. Впрочем, на диеты, предписанные по состоянию здоровья, он не распространяется.

11 мая — «Ешь что хочешь» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Березосок 11 мая в России

Теперь пришло время обратиться к народным поверьям. В России 11 мая — Березосок, также известный как Максимов день. РПЦ вспоминает святых мучеников второй половины III века, в числе которых — Максим Доростольский. Он пострадал от соратников императора Диоклетиана, организовавшего гонения на христиан.

В народе Максимов день стали называть Березосоком (или Максимом-Березосоком) из-за главной традиции этого дня. 11 мая обязательно собирали березовый сок. Наиболее полезным считался сок, собранный с верхушек деревьев. Его употребляли в чистом виде или использовали как основу для отваров с травами (мать-и-мачехой, подорожником). Причем по поверью здоровым людям пить березовый сок в Максимов день не стоило. Он предназначался для излечения больных. И если здоровый человек злоупотреблял лекарством, то рисковал разозлить судьбу и навлечь на себя недуги.

А еще славяне верили, что 11 мая целебными свойствами наделяется ветер. Поэтому они проводили символический обряд «ловли ветра». Выходя на перекресток, они подставляли потокам воздуха ладанку. Затем ее надевали на шею больному человеку.

11 мая — Березосок Фото: Shutterstock/FOTODOM

Приметы 11 мая: что можно и нельзя делать

Березовый сок использовали не только для лечения, но и для умываний. Считалось, что он помогает осветлить веснушки и пигментные пятна. Впрочем, умыться можно не только соком, но и простой теплой водой. Она якобы способна смыть с человека болезни.

А еще 11 мая 2026 года всем, кто занят в сельскохозяйственных работах, стоит плотно пообедать. Славяне считали, что этот нехитрый обряд способен приманить плодородие. Накрыв богатый стол, якобы можно привлечь щедрый урожай.

При этом славяне верили, что в Максимов день нельзя:

стричь волосы и ногти детям младше 3 лет — можно навлечь на малыша болезни;

делать ремонт, белить потолок — из дома якобы уйдет удача;

делать предложение руки и сердца — брак будет несчастливым;

спорить, ссориться, предаваться мрачным мыслям — к продолжительным несчастьям.

Напоследок приведем пару природных примет, связанных с Максимовым днем. Если ночь выдалась звездная и теплая, то урожай будет богатым. То же самое сулит ливень. А безоблачный рассвет предвещает ясное солнечное лето.

Приметы 11 мая Фото: Shutterstock/FOTODOM

Интересные факты о 11 мая

Мы рассказали, какой праздник приходится на 11 мая. Теперь уделим внимание событиям, увековечившим эту дату в истории. Вот некоторые из них:

868 год — отпечатана «Алмазная сутра» — древнейший из сохранившихся печатных документов;

1911 год — в России проведен первый полет на гидроплане, пилотом стал Иван Стаховский;

1920 год — женщины получили право на обучение в Оксфорде;

1928 год — в Штатах налажена первая в мире регулярная телетрансляция;

1949 год — продан первый в истории фотоаппарат Polaroid;

1964 год — основана старейшая русская компания звукозаписи (тогда — грамзаписи) «Мелодия».

11 мая появились на свет барон Мюнхгаузен, писательница Этель Лилиан Войнич, художник Сальвадор Дали, отец квантовой электромеханики Ричард Фейнман, один из создателей структурного программирования Эдсгер Дейкстра, певица Изольда Ишханишвили и другие знаменитые личности.

Сальвадор Дали Фото: Horst Ossinger/dpa/Global Look Press

Именины 11 мая

Согласно святцам, нужно поздравить 11 мая с именинами:

Анну;

Максима;

Виталия;

Кирилла.

Мы выяснили, какой праздник выпадает на 11 мая 2026 года. Это день экопросвещения, лечебных отваров и временного отказа от диет.

