Штраф 4000 рублей: где и как нельзя собирать березовый сок в Подмосковье

Штраф 4000 рублей: где и как нельзя собирать березовый сок в Подмосковье

Штраф 4000 рублей: где и как нельзя собирать березовый сок в Подмосковье

Когда можно собирать березовый сок в Подмосковье — этот вопрос сейчас волнует каждого, кто планирует выезд на природу. Сезон сокодвижения стартует с первыми оттепелями (обычно в конце марта) и длится до распускания почек, примерно до середины апреля. Сок — это настоящий кладезь витаминов группы В, калия, магния и органических кислот, он тонизирует, укрепляет иммунитет и помогает справиться с весенним авитаминозом. Но чтобы добыча этого полезного напитка не обернулась штрафом и не погубила дерево, нужно соблюдать несколько железобетонных правил.

Как правильно собрать сок и не навредить березе

Эксперты Рослесинфорга и юристы предупреждают: варварские методы (топор, глубокие насечки) недопустимы. Следуйте этой щадящей технологии:

Выбор места и дерева. Собирать сок можно только в лесу, но не в черте города, парках, заповедниках или вдоль трасс. Штраф в Москве за такое нарушение — от 3500 до 4000 рублей. Выбирайте дерево диаметром от 20–25 см на уровне груди. На одной березе делайте не более одного отверстия, если только это не место будущей вырубки.

Техника подсочки. Не используйте пилу или топор. Возьмите шуруповерт со сверлом диаметром 5–10 мм. Просверлите отверстие под углом вниз на глубину не более 2–3 см (только до заболони, не в сердцевину) на высоте 30–40 см от земли. Вставьте желобок или трубочку, направьте в чистую бутылку.

Завершение процедуры. Это самый важный этап, о котором забывают 90% новичков. После сбора обязательно залечите рану. Забейте в отверстие деревянную пробку (веточку) и замажьте садовым варом, глиной с известью или живичной пастой. Иначе дерево погибнет от грибка или вредителей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Хранение и консервация: пьем до последней капли

Свежий сок хранится в холодильнике всего 2–3 суток. Чтобы продлить удовольствие, используйте проверенные способы:

Заготовка впрок. Процедите сок через марлю, нагрейте (но не кипятите!), добавьте сахар (200 г на 3 л) и 1 ч. л. лимонной кислоты или дольки лимона. Разлейте по стерилизованным банкам и закатайте.

Живой квас. Более полезный вариант: в трехлитровую банку с процеженным соком добавьте 10–12 изюминок (немытых, для диких дрожжей) и 2 ст. л. сахара. Оставьте на 3–5 дней в тепле, затем уберите в холод. Такой напиток сохранится до лета.

Помните, что собирать сок можно только для себя. Продажа «лесного золота» грозит штрафом до 2000 рублей и конфискацией инструментов. Пейте напиток свежим, но не злоупотребляйте: врачи рекомендуют не более стакана в день из-за возможного раздражения слизистой желудка и высокого содержания марганца. Когда можно собирать березовый сок в Подмосковье — строго до распускания почек, ориентировочно с конца марта до середины апреля. Ходите в лес по правилам, и щедрая береза отблагодарит вас своим целебным даром.

