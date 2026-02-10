Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 00:05

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 февраля 2026 года

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

10 февраля — 41-й день 2026 года по григорианскому календарю и 28-й — по юлианскому. Это день рождения Водолеев, праздник гороха и чечевицы, а также самое подходящее время, чтобы оставить кашу в печи. Рассказываем о праздниках, приходящихся на 10 февраля, а также об исторических событиях, связанных с этой датой.

10 февраля — День памяти А. С. Пушкина

Для России 10 февраля — трагическая дата. В феврале 1837 года ушел из жизни А. С. Пушкин — один из главных отечественных поэтов и писателей. В числе его заслуг — преобразование литературного языка, его сближение с разговорной речью и, как следствие, обогащение. За 37 лет жизни А. С. Пушкин оставил внушительное наследие, включающее стихотворения, поэмы, повести, рассказы, первый русскоязычный роман в стихах и не только.

10 февраля, в День памяти А. С. Пушкина, в школах, профильных вузах, литературных клубах проводятся тематические вечера. Их участники не только вспоминают события дуэли, повлекшей смерть поэта, но и обращаются к его творчеству: декламируют стихи и дискутируют о любимых произведениях.

Православный праздник 10 февраля

Стоит поговорить и о церковных праздниках. 10 февраля верующие поминают Ефрема Сирина. Святой вошел в историю религии как богослов и автор многочисленных гимнов и молитв. Он вел аскетичный образ жизни и занимался толкованием Святого Писания. Согласно преданию, благодаря силе своих проповедей Ефрем Сирин обращал язычников в христианство и наставлял слушающих на праведный путь. Основными темами его текстов стали вера, покаяние, смирение, кротость и любовь.

В народе православный праздник 10 февраля известен как Ефремов день, а самого святого прозвали Запечником. Такое неожиданное прозвище напрямую связано с поверьями. Дело в том, что 10 февраля — день угощения домового, или же Кудесы. Два праздника — церковный и народный — наложились друг на друга. Так святой стал ассоциироваться с домашним духом. А потому в день его поминовения принято ставить за печь угощения: кашу, печенье, молоко.

Еще одно прозвище Ефрема Сирина — Ветродуй. Считается, что если 10 февраля дуют сильные ветра, летом стоит ждать холодов и частых дождей.

10 февраля 2026 года 10 февраля 2026 года Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Приметы на 10 февраля

Как и большинство праздников в России, 10 февраля оброс приметами и поверьями. Вот наиболее распространенные из них:

  • если дома произошла беда, нужно скорее задобрить домового угощением;
  • лес чернеет на горизонте — к оттепели;
  • стелящийся по земле дым предвещает снегопад;
  • звон колоколов отчетливо слышен — выпадет снег;
  • темно-синее небо над лесом предвещает потепление;
  • нельзя убивать насекомых: можно разозлить домового;
  • тот, кто обидит кошку, навлечет на себя гнев домашнего духа;
  • чтобы задобрить духа, нужно тщательно прибраться в доме;
  • чтобы сохранить красоту, достаточно почаще глядеться в зеркало.

Наконец, согласно поверьям, 10 февраля 2026 года родятся трудолюбивые, воодушевленные и бойкие люди. Им будет сопутствовать удача. А их креативное мышление поможет им добиться высот на выбранном поприще.

Праздник 10 февраля Праздник 10 февраля Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

10 февраля: праздники в России и других странах

10 февраля — не только День памяти А. С. Пушкина. В России это также профессиональный праздник дипломатов. Он учрежден в 2002 году и приурочен к юбилею МИД России.

Какой еще праздник выпадает на 10 февраля? С подачи ООН на эту дату приходится Всемирный день зернобобовых. Горох, нут, соя, чечевица удостоились собственного праздника благодаря своей питательности и большому количеству белка. Зернобобовые культуры сыграли не последнюю роль в предотвращении голода в некоторых регионах. Это также неотъемлемая часть рациона ведущих здоровый образ жизни.

Какие события произошли 10 февраля

Мы поговорили о том, какие праздники приходятся на 10 февраля 2026 года. Теперь пришло время обратиться к истории и выяснить, какие знаменательные события связаны с этой датой. Итак, 10 февраля:

  • 1783 год — по решению Екатерины II в обиход вошло название Севастополь;
  • 1810 год — Александр I отказал Наполеону, просившему руки княжны Анны Павловны;
  • 1881 год — в Париже впервые исполнена опера «Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха;
  • 1910 год — в Петербурге состоялась премьера балета «Шопениана» Михаила Фокина;
  • 1935 год — в Приморском крае организован Сихотэ-Алинский государственный заповедник;
  • 1996 год — состоялся первый шахматный матч против суперкомпьютера, его оппонентом стал Гарри Каспаров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов);
  • 2006 год — состоялось открытие зимних Олимпийских игр в Турине;
  • 2009 год — на орбите Земли впервые в истории столкнулись искусственные спутники.

Открытие зимних Олимпийских игр в Турине, 2006 год Открытие зимних Олимпийских игр в Турине, 2006 год Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/Global Look Press

Кто из знаменитостей родился 10 февраля

10 февраля — день рождения художников, адмиралов, биологов, меценатов и других выдающихся личностей. В их числе:

  • Анджело Карозелли (1585–1652) — художник;
  • Григорий Шелихов (1748–1795) — мореплаватель;
  • Георг Вебер (1808–1888) — филолог, историк;
  • Виктор Гензен (1835–1924) — зоолог, автор термина «планктон»;
  • Борис Пастернак (1890–1960) — писатель;
  • Бертольт Брехт (1898–1956) — драматург;
  • Алексей Ботян (1917–2020) — разведчик;
  • Джерри Голдсмит (1929–2004) — композитор;
  • Георгий Вайнер (1938–2009) — писатель;
  • Игорь Касатонов (р.1939) — военачальник;
  • Марк Спитц (р.1950) — пловец;
  • Сергей Пенкин (р.1961) — певец;
  • Клифф Бёртон (1962–1987) — музыкант, сооснователь группы Metallica;
  • Антонин Ставьяна (р.1963) — хоккеист;
  • Людмила Артемьева (р.1963) — актриса;
  • Лора Дерн (р.1967) — актриса;
  • Эмма Робертс (р.1999) — актриса;
  • Лили Кинг (р.1997) — пловчиха.

Людмила Артемьева Людмила Артемьева Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Именины 10 февраля

В этот день празднуют именины:

  • Ольга;
  • Ефрем;
  • Федор;
  • Владимир;
  • Леонтий;
  • Георгий;
  • Егор;
  • Игнат;
  • Варфоломей;
  • Феодосий.

Вот мы и выяснили, чем примечательна дата 10 февраля. Самое время обратиться к лирике и прозе А. С. Пушкина. Не забудьте также приготовить сытное блюдо из бобов и оставить тарелочку с кашей и печеньем для покровителя дома.

Ранее мы рассказывали о системе ПВО России.

Александр Пушкин
дни рождения
история
православные праздники
праздники
приметы
христианские праздники
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минобороны РФ отчиталось о сбитых украинских БПЛА за вечер
Сообщница Эпштейна предложила Трампу очистить его имя
В Совфеде назвали главных союзников России
«Саша извинился»: Пенкин о Градском, кознях Пугачевой и встрече с Цоем
В США опровергли заявление Зеленского о сроке заключения мира с Россией
В Польше двух украинок жестко избили из-за национальности
ВСУ потеряли вертолет Ми-24 вместе с экипажем
Ребенок подсыпал матери ртуть в чай в Подмосковье
В ХМАО подросток пришел в школу с топором и пистолетом для мести
Свадьба, огромные долги мужа, скандал в Госдуме: где сейчас Анфиса Чехова
Кадыров назвал вбросом информацию о ДТП с участием его сына
Под Купянском ликвидировали подполковника «Альфы» СБУ
Евросоюз готовит несколько вариантов по членству Украины в ЕС
«Мы не кроты»: жители Кривого Рога перекрыли улицы
Три бизнесмена попались на многомиллионных хищениях у Минобороны РФ
Аэропорт Геленджика закрыли ради безопасности
Маткапитал в 2026 году: как получить почти 1 млн, на что можно тратить
«С тебя 50 тысяч»: как понять, что вас разводят на первом свидании
Ученые выяснили, во сколько лет появляется хроническая усталость
«В постоянном контакте»: Захарова высказалась о застрявших на Кубе туристах
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.