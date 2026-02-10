Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 февраля 2026 года

10 февраля — 41-й день 2026 года по григорианскому календарю и 28-й — по юлианскому. Это день рождения Водолеев, праздник гороха и чечевицы, а также самое подходящее время, чтобы оставить кашу в печи. Рассказываем о праздниках, приходящихся на 10 февраля, а также об исторических событиях, связанных с этой датой.

10 февраля — День памяти А. С. Пушкина

Для России 10 февраля — трагическая дата. В феврале 1837 года ушел из жизни А. С. Пушкин — один из главных отечественных поэтов и писателей. В числе его заслуг — преобразование литературного языка, его сближение с разговорной речью и, как следствие, обогащение. За 37 лет жизни А. С. Пушкин оставил внушительное наследие, включающее стихотворения, поэмы, повести, рассказы, первый русскоязычный роман в стихах и не только.

10 февраля, в День памяти А. С. Пушкина, в школах, профильных вузах, литературных клубах проводятся тематические вечера. Их участники не только вспоминают события дуэли, повлекшей смерть поэта, но и обращаются к его творчеству: декламируют стихи и дискутируют о любимых произведениях.

Православный праздник 10 февраля

Стоит поговорить и о церковных праздниках. 10 февраля верующие поминают Ефрема Сирина. Святой вошел в историю религии как богослов и автор многочисленных гимнов и молитв. Он вел аскетичный образ жизни и занимался толкованием Святого Писания. Согласно преданию, благодаря силе своих проповедей Ефрем Сирин обращал язычников в христианство и наставлял слушающих на праведный путь. Основными темами его текстов стали вера, покаяние, смирение, кротость и любовь.

В народе православный праздник 10 февраля известен как Ефремов день, а самого святого прозвали Запечником. Такое неожиданное прозвище напрямую связано с поверьями. Дело в том, что 10 февраля — день угощения домового, или же Кудесы. Два праздника — церковный и народный — наложились друг на друга. Так святой стал ассоциироваться с домашним духом. А потому в день его поминовения принято ставить за печь угощения: кашу, печенье, молоко.

Еще одно прозвище Ефрема Сирина — Ветродуй. Считается, что если 10 февраля дуют сильные ветра, летом стоит ждать холодов и частых дождей.

Приметы на 10 февраля

Как и большинство праздников в России, 10 февраля оброс приметами и поверьями. Вот наиболее распространенные из них:

если дома произошла беда, нужно скорее задобрить домового угощением;

лес чернеет на горизонте — к оттепели;

стелящийся по земле дым предвещает снегопад;

звон колоколов отчетливо слышен — выпадет снег;

темно-синее небо над лесом предвещает потепление;

нельзя убивать насекомых: можно разозлить домового;

тот, кто обидит кошку, навлечет на себя гнев домашнего духа;

чтобы задобрить духа, нужно тщательно прибраться в доме;

чтобы сохранить красоту, достаточно почаще глядеться в зеркало.

Наконец, согласно поверьям, 10 февраля 2026 года родятся трудолюбивые, воодушевленные и бойкие люди. Им будет сопутствовать удача. А их креативное мышление поможет им добиться высот на выбранном поприще.

10 февраля: праздники в России и других странах

10 февраля — не только День памяти А. С. Пушкина. В России это также профессиональный праздник дипломатов. Он учрежден в 2002 году и приурочен к юбилею МИД России.

Какой еще праздник выпадает на 10 февраля? С подачи ООН на эту дату приходится Всемирный день зернобобовых. Горох, нут, соя, чечевица удостоились собственного праздника благодаря своей питательности и большому количеству белка. Зернобобовые культуры сыграли не последнюю роль в предотвращении голода в некоторых регионах. Это также неотъемлемая часть рациона ведущих здоровый образ жизни.

Какие события произошли 10 февраля

Мы поговорили о том, какие праздники приходятся на 10 февраля 2026 года. Теперь пришло время обратиться к истории и выяснить, какие знаменательные события связаны с этой датой. Итак, 10 февраля:

1783 год — по решению Екатерины II в обиход вошло название Севастополь;

1810 год — Александр I отказал Наполеону, просившему руки княжны Анны Павловны;

1881 год — в Париже впервые исполнена опера «Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха;

1910 год — в Петербурге состоялась премьера балета «Шопениана» Михаила Фокина;

1935 год — в Приморском крае организован Сихотэ-Алинский государственный заповедник;

1996 год — состоялся первый шахматный матч против суперкомпьютера, его оппонентом стал Гарри Каспаров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов);

2006 год — состоялось открытие зимних Олимпийских игр в Турине;

2009 год — на орбите Земли впервые в истории столкнулись искусственные спутники.

Кто из знаменитостей родился 10 февраля

10 февраля — день рождения художников, адмиралов, биологов, меценатов и других выдающихся личностей. В их числе:

Анджело Карозелли (1585–1652) — художник;

Григорий Шелихов (1748–1795) — мореплаватель;

Георг Вебер (1808–1888) — филолог, историк;

Виктор Гензен (1835–1924) — зоолог, автор термина «планктон»;

Борис Пастернак (1890–1960) — писатель;

Бертольт Брехт (1898–1956) — драматург;

Алексей Ботян (1917–2020) — разведчик;

Джерри Голдсмит (1929–2004) — композитор;

Георгий Вайнер (1938–2009) — писатель;

Игорь Касатонов (р.1939) — военачальник;

Марк Спитц (р.1950) — пловец;

Сергей Пенкин (р.1961) — певец;

Клифф Бёртон (1962–1987) — музыкант, сооснователь группы Metallica;

Антонин Ставьяна (р.1963) — хоккеист;

Людмила Артемьева (р.1963) — актриса;

Лора Дерн (р.1967) — актриса;

Эмма Робертс (р.1999) — актриса;

Лили Кинг (р.1997) — пловчиха.

Именины 10 февраля

В этот день празднуют именины:

Вот мы и выяснили, чем примечательна дата 10 февраля. Самое время обратиться к лирике и прозе А. С. Пушкина. Не забудьте также приготовить сытное блюдо из бобов и оставить тарелочку с кашей и печеньем для покровителя дома.

