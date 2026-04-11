Что исследуют космонавты на орбите: 7 научных экспериментов на МКС

Многие представляют работу на Международной космической станции как бесконечное наблюдение за приборами и редкие выходы в открытый космос. На самом деле МКС — это огромная орбитальная лаборатория, где ежедневно проводятся десятки интересных экспериментов, многие из которых просто невозможно осуществить на Земле. Что именно изучают космонавты, зачем это нужно и какие новейшие космические исследования в 2026 году уже приносят результаты? Разбираем главные направления.

Российские исследования: выращивание кристаллов, медицина, отработка технологий

Отечественная научная программа на станции традиционно отличается глубиной и практической направленностью. Российские эксперименты на МКС охватывают широкий спектр направлений — от материаловедения до искусственного интеллекта.

Один из самых интересных — эксперимент «Плазменный кристалл — 4», который проводят уже много лет. Ученые изучают, как ведут себя частицы пыли в плазме в условиях невесомости. По словам космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, эти данные помогут улучшить конструкции космических аппаратов и глубже понять физику планет.

В марте 2026 года на МКС провели вторую серию российского эксперимента «Экран-М». Космонавты в ручном режиме управляли нагревателями, заслонками и движением кассеты, чтобы получить сверхчистые полупроводниковые пленки арсенида галлия. Результаты уже вернули на Землю для изучения — это важно для создания более совершенной электроники.

Разработка Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН позволяет создавать материалы для электроники нового поколения слой за слоем, используя преимущества микрогравитации. Когда мы создаем такие материалы на Земле, они неизбежно получаются с микродефектами и мельчайшими примесями, как в пыльной комнате, как бы мы ни старались. В космосе, в условиях невесомости и идеального вакуума, этих помех нет. Поэтому кристаллы вырастают гораздо чище, почти без изъянов. А чем чище материал, тем быстрее, надежнее и экономичнее будут работать электроника и чипы, сделанные из него.

Космонавты во время выхода в открытый космос Фото: Роскосмос/Сергей Корсаков

Плюс ко всему, этот способ более безопасен для нашей планеты. Вредные вещества, которые образуются при производстве, не остаются на Земле, а уходят в открытый космос. По сути, часть «грязного» производства переносится за пределы Земли.

На сегодняшний день Россия — единственная страна в мире, у которой есть работающая программа по выращиванию таких полупроводников прямо в открытом космосе, с использованием передового метода, напоминающего «напечатание» кристалла слой за слоем. Эксперимент «Экран-М» на МКС — это уникальная разработка, которую пока больше никто не ведет.

Биомедицина: как невесомость влияет на сердце, кости и мышцы

Биомедицинские исследования в невесомости — один из главных приоритетов на МКС. Понимание того, как организм адаптируется к длительному пребыванию в космосе, необходимо для подготовки экспедиций к Луне и Марсу.

Самым важным объектом изучения в космосе остается сам человек. Вне земного притяжения наш организм подвергается серьезным испытаниям: перераспределяется кровь, кости теряют кальций, а мышцы атрофируются без привычной нагрузки. Поэтому комплексные биомедицинские исследования в невесомости проводятся непрерывно. Ученые внимательно следят за состоянием сердечно-сосудистой системы экипажа, используя ультразвуковые сканеры и датчики мониторинга давления.

Американский астронавт Кристофер Уильямс в рамках эксперимента CIPHER собирал образцы мочи и крови, обрабатывал их в центрифуге и помещал в научный морозильник. Эти пробы уже анализируют врачи на Земле.

Кристофер Уильямс Фото: NASA/Jessica Meir

Особый интерес представляют исследования стволовых клеток. В рамках проекта Cedars-Sinai Medical Center ученые изучают, как индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (иПСК) ведут себя в космосе — делятся ли они быстрее и можно ли использовать их для создания органоидов сердца и мозга. Такие исследования могут ускорить развитие регенеративной медицины и помочь в лечении сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний. В 2026 году на Землю вернулись образцы тканей, выращенных на станции, включая инженерную ткань печени с кровеносными сосудами.

Ботаника в космосе: как растут растения без гравитации

Выращивание растений в невесомости — не просто эксперимент ради любопытства. Это вопрос будущего: если мы полетим на Марс, астронавтам придется самим обеспечивать себя свежей едой. Эксперименты с растениями в космосе активно продолжаются. На станции была запущена система Veggie, разработанная корпорацией Orbitec. Она обеспечивала семенам необходимое количество света, питательных веществ, регулировала температуру и подачу углекислого газа. Ученые выращивали красный салат ромэн и изучали, безопасен ли он для питания экипажа.

Но есть и более сложные задачи. Российские ученые отправили на внешнюю поверхность МКС светлые и темные (гиперпигментированные) семена сои и других культур. Гипотеза такова: чем темнее семя, тем больше в нем антиоксидантов-флавоноидов, а значит, оно сильнее защищено от радиации и вакуума. Если эксперимент подтвердит, что темные семена выживают лучше, это поможет создать банк семян для длительных космических экспедиций.

А еще исследователи изучают, как меняется питательная ценность космического урожая и как присутствие живой зелени влияет на психологическое состояние экипажа. Оказывается, уход за небольшим садиком на орбите — лучший способ борьбы со стрессом и чувством изоляции.

Зарубежные эксперименты: от 3D-печати до изучения темной материи

Зарубежные научные опыты в космосе не менее разнообразны. В феврале 2026 года с помощью японского модуля Kibo запустили малые спутники-кубсаты размером с обувную коробку. Их собрали студенты из Мексики, Италии, Таиланда, Малайзии и Японии для наблюдения за Землей и испытания новых технологий.

Телескоп IXPE Фото: NASA

В области оптики и астрофизики работает рентгеновский телескоп IXPE (Imaging X-ray Polarimetry Explorer, космическая рентгеновская обсерватория NASA и Итальянского космического агентства). В марте 2026 года он сделал новое наблюдение сверхновой RCW 86, объединив свои данные с данными телескопов Chandra и XMM-Newton. Это позволяет ученым получить более полную картину взрывов звезд и понять, как устроена Вселенная.

Научные эксперименты на МКС проводят и частные компании. Red Hat совместно с Axiom Space тестировала платформу для обработки данных на краю сети — это поможет создавать эффективные вычислительные системы для будущих орбитальных станций. А TransAstra Corporation испытала надувную систему захвата космического мусора — простое и недорогое решение для очистки орбиты.

Новейшие исследования в 2026 году: что запустили недавно

Новейшие космические исследования в 2026 году продолжают удивлять. Ученые Университета штата Аризона совместно с BioServe Space Technologies изучают, как ультрафиолетовое излучение влияет на образование биопленок в космических системах водоснабжения. Результаты исследования помогут защитить системы жизнеобеспечения космонавтов на орбите и справляться с биопленками на Земле.

Интересный факт. Биопленки — это огромная проблема не только в космосе, но и в больницах или в промышленных системах очистки воды. Если вы когда-нибудь трогали склизкий камень в реке или замечали налет на зубах утром, вы сталкивались с биопленками. Обычно мы представляем бактерии как одиночные организмы. Но в реальности они предпочитают осесть на какой-то поверхности и объединиться. Бактерии прикрепляются к стенке трубы, зубу или медицинскому катетеру. Они начинают выделять липкое вещество (внеклеточный матрикс) — смесь сахаров, белков и ДНК. Это что-то вроде биологического бетона. Внутри этой слизи микробы защищены от внешней среды. В невесомости жидкость ведет себя иначе, и бактериям легче формировать объемные, рыхлые структуры, которые на Земле бы просто сплющились под собственным весом. Поэтому на МКС биопленки — это настоящий «враг № 1» для инженерных систем.

Студенческие проекты тоже занимают важное место. Конкурс Genes in Space, в котором участвуют ученики 7–12-х классов, ежегодно отправляет на МКС эксперименты победителей. В 2026 году один из таких проектов изучал возможность использования бактериофагов (вирусов, заражающих бактерии) для борьбы с микробными инфекциями в космосе. Другие студенты исследовали водоросли, фасоль, шелкопрядов и слизевиков в условиях микрогравитации.

А Роскосмос недавно доставил на МКС научную установку «Солнце-Терагерц». Этот прибор, размещенный на внешней поверхности станции, позволит впервые в истории наблюдать за солнечными вспышками в терагерцевом диапазоне, что невозможно сделать с Земли из-за влияния атмосферы. Эксперимент, рассчитанный на два года, поможет детально изучить физические процессы в глубоких слоях атмосферы Солнца и характеристики его магнитных полей.

Что исследуют космонавты на орбите? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Зачем это нужно: как космическая наука помогает землянам

Завершая обзор научных экспериментов на МКС, важно ответить на главный вопрос: зачем это все простым землянам? Выгода от орбитальных исследований уже сейчас колоссальна.

Возьмем медицину. Клетки женьшеня, выращенные на МКС, показали продуктивность на 20–30% выше, чем контрольные образцы на Земле. Из этих клеток можно производить эффективные лекарства, в том числе для лечения рака. Исследования стволовых клеток в невесомости приближают создание искусственных органов для трансплантации.

В материаловедении результаты экспериментов с полупроводниками и плазмой помогают создавать более совершенные чипы и покрытия, которые найдут применение в электронике, медицине и авиастроении.

Эксперименты с растениями и системами жизнеобеспечения решают не только космические задачи. Методы очистки воды и выращивания зелени в замкнутом пространстве пригодятся в отдаленных районах Земли и даже в городских фермерских хозяйствах.

Наконец, студенческие проекты — это подготовка будущих ученых и инженеров. Космическая наука вдохновляет молодых людей, а они, в свою очередь, приносят на орбиту свежие идеи и нестандартные решения. Так что когда в следующий раз вы увидите трансляцию с МКС, помните: за каждым экспериментом стоят годы работы и надежда на открытие, которое изменит нашу жизнь к лучшему.

Почему СССР обогнал США в космосе, но не полетел на Луну? Попробовали разобраться.