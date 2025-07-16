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16 июля 2025 в 19:02

«Пока Умеров собирает чемоданы»: в Раде ужаснулись мобилизацией в Одессе

Депутат Рады Дмитрук раскритиковал насильственную мобилизацию в Одессе

Украинцев вынуждают идти на верную смерть, пока министр обороны Рустем Умеров «собирает чемоданы в США», заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. Так парламентарий прокомментировал кадры насильственной мобилизации в Одессе — на видео четыре человека пытаются силой затолкать мужчину в автобус.

Пока министр обороны Украины Рустем Умеров в воюющей стране собирает чемоданы в США, украинцы продолжают уходить в землю, — прокомментировал ролик парламентарий.

Ранее в Сети опубликовали видео, на котором сотрудники территориальных центров комплектования издеваются над молодыми людьми. На кадрах видно, как военком швыряет о землю парня со связанными за спиной руками. Где именно было сделано видео — неизвестно.

До этого житель города Хмельницкий на Украине ранил ножом сотрудника военкомата и полицейского, спасаясь от насильственной мобилизации. Перед этим его остановили для вручения повестки.

Тем временем Верховная рада Украины в 16-й раз одобрила продление военного положения и всеобщей мобилизации. По словам депутата Ярослава Железняка, за проголосовали 320 депутатов. Законопроекты вступят в силу с 7 августа и будут действовать до 5 ноября.

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