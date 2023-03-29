«Макрон мусор»: француженке грозит срок за оскорбление президента Назвавшей Макрона мусором жительнице Франции грозит год тюрьмы

Фото: IMAGO/Vincent Isore/Global Look Press

Назвавшей в интернете президента Франции Эммануэля Макрона мусором жительнице страны может грозить год тюрьмы и штраф в размере €15 тысяч, пишет газета La Voix du Nord. Девушка признала, что сама опубликовала пост с оскорблением, но уверяет, что это вышло случайно из-за автозамены слова. Француженку также подозревают в том, что она написала оскорбление на стене мусорного склада.

Мусор будет говорить завтра в 13:00..., — написано в посте девушки в соцсетях.

Во Франции забастовки и протесты из-за пенсионной реформы не утихают с января текущего года. Несмотря на позицию французов, сенат страны принял реформу, о чем сообщила премьер-министр республики Элизабет Борн. В связи с протестами Елисейский дворец сообщил о переносе визита во Францию короля Великобритании Карла III.

19 февраля стало известно, что рейтинг одобрения президента Франции Эммануэля Макрона достиг рекордно низкого показателя за последние три года. По последним опросам, доля французов, одобряющих действия главы государства, упала до 32%. Главным поводом для недовольства в стране послужила проводимая Макроном пенсионная реформа.

Директор французско-российского аналитического центра «Обсерво» Арно Дюбье полагает, что нынешние протесты в связи с пенсионной реформой непредсказуемы, они не развиваются по классической схеме. Он считает, что если на следующей неделе протесты не стихнут, то есть вероятность отставки парламента.