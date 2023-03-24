Протестующие во Франции сорвали визит короля Великобритании Визит короля Карла III во Францию, планировавшийся 26–29 марта, перенесли из-за протестов

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Протесты во Франции

24 марта Елисейский дворец сообщил о переносе визита короля Великобритании Карла III во Францию из-за массовых беспорядков и протестов против пенсионной реформы, сообщает AFP. Новую дату визита пока не объявили.

О запланированном визите британского короля стало известно в начале этого месяца. Отмечалось, что визит отражает «глубокие исторические связи» между странами и станет «честью для Франции». 27 марта французский президент Эммануэль Макрон планировал устроить официальный ужин в Версальском дворце в честь британского монарха и его супруги Камиллы.

Позднее в СМИ появилась информация, что программа визита короля Карла III во Францию может быть скорректирована, а его запланированный ужин с Макроном может не состояться из-за уличных манифестаций против реформы.

Пенсионная реформа является одним из основных детищ президента Франции. Она предполагает постепенное повышение возраста выхода на пенсию к 2030 году с 62 до 64 лет. Повышение коснется всех французов, родившихся с сентября 1961 года.

Забастовки и протесты во Франции из-за реформы не утихают с января текущего года. Несмотря на позицию французов, сенат страны принял реформу, о чем сообщила премьер-министр республики Элизабет Борн.