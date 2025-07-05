В Китае рассказали, как Лавров уберег Вучича и Сербию от трагедии

В Китае рассказали, как Лавров уберег Вучича и Сербию от трагедии 360kuai: Лавров помог Вучичу, заступившись за Сербию во время протестов

Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова сыграло ключевую роль в стабилизации ситуации в Сербии, пишет китайское издание 360kuai. По оценке аналитиков, Россия своевременно поддержала президента республики Александра Вучича в момент политического кризиса. Таким образом, утверждают они, Лавров «надавал по „черным рукам“ западных спецслужб».

Речь идет о массовых протестах в Белграде, где участники требовали отставки парламента и досрочных выборов. В сложной обстановке, на фоне заявлений Вучича о возможном иностранном влиянии, Москва публично обратилась к Западу с призывом не вмешиваться в ситуацию.

По мнению китайских обозревателей, несмотря на сдержанную форму, заявление Лаврова стало сигналом для внешних игроков и укрепило позиции сербского руководства. Россия фактически продемонстрировала готовность поддержать стратегического союзника и не допустила эскалации.

Аналитики пришли к выводу, что именно благодаря поддержке со стороны Москвы Белград получил возможность вернуть контроль над ситуацией. В КНР считают, что вмешательство России стало поворотным моментом.

Как ранее заявил Лавров, Москва надеется, что страны Запада не будут заниматься цветными революциями в Сербии. Министр отметил, что некоторые государства пытаются воспользоваться ситуацией для продвижения собственных интересов.

Ранее председатель скупщины Сербии Ана Брнабич заявила, что участники протестов в Белграде завершили акцию призывами к «уничтожению Сербии». По ее словам, демонстранты вместо традиционного «Да здравствует Сербия!» выкрикивали радикальные лозунги.