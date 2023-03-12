Сенат Франции принял пенсионную реформу, ставшую "яблоком раздора" AFP: сенат Франции принял пенсионную реформу, спровоцировавшую протесты в стране

Фото: Vincent Isore via www.imago-imag/Global Look Press

Сенат Франции принял пенсионную реформу, которая вызвала широкий общественный резонанс и спровоцировала протесты по всей стране. Об этом сообщает AFP.

Сенат Франции принял спорную пенсионную реформу, — говорится в сообщении.

По данным агентства, за реформу высказались 195 представителей сената, против — 112.

Также о положительном исходе голосования по реформе в своем Twitter написала премьер-министр республики Элизабет Борн.

После сотни часов дебатов Сенат принял текст пенсионной реформы. Решающий этап для реформы, которая обеспечит будущее наших пенсий. Мы полностью готовы к тому, что в ближайшие дни будет принято окончательное решение, - отметила глава правительства.

Пенсионная реформа является одним из основных детищ президента Франции Эммануэля Макрона. Она предполагает постепенное повышение возраста выхода на пенсию к 2030 году с 62 до 64 лет. Повышение коснется всех французов, родившихся начиная с сентября 1961 года.

В минувшую субботу, 11 марта, во Франции прошла седьмая общенациональная забастовка против пенсионной реформы. В МВД республики сообщили, что в демонстрациях по всей Франции участвовали порядка 368 тысяч человек. В Париже в ходе митинга против повышения пенсионного возраста полиция задержала 32 человека. Отмечается, что задержания происходили по разным причинам, в том числе за ношение оружия и применение насилия.

9 марта французский сенат, несмотря на протесты, одобрил статью реформы о повышении пенсионного возраста.