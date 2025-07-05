Президенту Франции Эммануэлю Макрону нужно перестать поддерживать нынешний украинский режим, если он хочет добиться мира, пишет издание Strategic Culture, комментируя беседу французского президента с российским лидером Владимиром Путиным. По словам авторов материала, именно это могло бы положить конец кровопролитию в сжатые сроки.

Если Макрон действительно хочет мира на Украине, то есть простое решение. Прекратите вооружать неонацистский режим и перестаньте лгать о защите демократии на Украине, — отмечается в материале.

Ранее президент Франции заявил, что его недавно состоявшийся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным был чрезвычайно важен для национальных интересов Франции. По словам политика, инициатива звонка исходила от Парижа, а основной целью было обсуждение ситуации вокруг Ирана и критической важности сохранения действующего Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Помимо иранской темы, лидеры обсудили украинский конфликт, изложив принципиальные разногласия по этому поводу.