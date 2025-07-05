Власти Парижа впервые за 100 лет разрешили купаться в Сене

Парижские власти впервые за столетие официально разрешили купание в водах Сены, отменив запрет, действовавший с 1923 года, сообщает France 24. В центре города оборудовали три специальные зоны для плавания, включая участок в шаговой доступности от Эйфелевой башни. Горожане приняли нововведение с энтузиазмом.

Несмотря на масштабную очистку воды, на которую в преддверии Олимпиады-2024 потратили €1,4 млрд, первые испытания оказались неидеальными. Отмечалось, что несколько триатлонистов после заплыва столкнулись с проблемами со здоровьем.

Ранее пользователи соцсетей во Франции сравнили мэра Парижа Анн Идальго со Шреком из одноименного мультфильма. Причиной послужило купание градоначальницы в Сене. Так она пыталась доказать, что река пригодна для соревнований по плаванию.

Кроме того, министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера сдержала свое обещание и искупалась в Сене. Политик зашла в воду в гидрокостюме и шапочке для плавания и проплыла несколько кругов. Температура воды в Сене составляла почти 20 градусов.