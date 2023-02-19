Рейтинг Макрона во Франции упал ниже плинтуса Journal du Dimanche: популярность Макрона достигла рекордного минимума за три года

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Рейтинг одобрения президента Франции Эммануэля Макрона достиг рекордно низкого показателя за последние три года, сообщило издание Journal du Dimanche. По последним опросам, доля французов, одобряющих действия главы государства, упала до 32%. Главным поводом для недовольства в стране послужила проводимая Макроном пенсионная реформа.

На фоне напряженности из-за пенсионной реформы популярность тандема президент — премьер-министр продолжает снижаться. Только 32% французов поддерживают действия Макрона, что является рекордно низким уровнем с февраля 2020 года, до пандемии коронавируса, — указано в сообщении.

11 февраля сообщалось, что массовая акция протеста против пенсионной реформы в Париже переросла в беспорядки, радикалы начали громить витрины и поджигать мусорные баки, в результате пришлось вмешаться полиции. На четвертую общенациональную демонстрацию против повышения пенсионного возраста в столице Франции вышли до 100 тысяч человек. Протестующие несут транспаранты профсоюзов, организовавших шествие, скандируя «Будем бороться за пенсию в 60!».