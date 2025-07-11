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11 июля 2025 в 10:09

Раскрыт уровень доверия россиян Путину

ФОМ: работу Путина на посту президента положительно оценили 79% россиян

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Работу президента России Владимира Путина положительно оценивают 79% россиян, следует из обновленного рейтинга на сайте фонда «Общественное мнение». Доверяют главе государства 78% респондентов.

Работу правительства положительно оценили 52% участников опроса. О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 57% опрошенных.

Опрос проводился в 97 населенных пунктах 51 субъекта РФ с 4 по 6 июля. В исследовании участвовали 1,5 тысячи граждан старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Ранее сообщалось, что, согласно опросу Аналитического центра ВЦИОМ, Путину доверяют 79,3% жителей России. По данным исследования, одобряют работу главы государства 76,3% опрошенных. В ходе исследования также выяснилось, что работу правительства России поддерживают 51,5% жителей страны. При этом о доверии к главе кабмина Михаилу Мишустину высказались 60,9% участников опроса.

До этого пресс-служба ВЦИОМ сообщила, что абсолютное большинство россиян (80%) считают Россию великой страной, которую можно понять, лишь веря в ее особое предназначение. Также 55% опрошенных считают РФ самой развитой или одной из топ-10 развитых стран мира.

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