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14 июля 2025 в 19:40

Францию настигла политическая месть за предательство Минских соглашений

«Взгляд»: отсоединение Новой Каледонии стало местью Франции за Минские протоколы

Жители Новой Каледонии в Тулузе перед референдумом о независимости Жители Новой Каледонии в Тулузе перед референдумом о независимости Фото: Alain Pitton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Обретение независимости Новой Каледонии стало ироничной политической местью Франции за предательское отношение Парижа к гарантиям по выполнению Минских соглашений на Украине, пишет газета «Взгляд». Авторы материала отмечают, что ситуация уникальна, так как речь идет о «государстве в государстве», чего раньше не знала международная практика.

По мнению журналистов, формулировки о новых государственных формах для Новой Каледонии напоминают положения Минских соглашений, согласно которым ДНР и ЛНР должны были стать регионами с широкой автономией и большим спектром возможностей для самоуправления. Отмечается, что Парижу удалось решить вопрос с заморской территорией без кровопролития, но подорвал собственную территориальную целостность, за которую выступает в контексте Украины.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Новая Каледония получит статус «нового государства» в составе Франции. Соглашение предполагает институциональную реформу, которая включает закрепление особого статуса Новой Каледонии в Конституции Франции.

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