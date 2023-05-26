Что будет с долларом и зарплатами: названы три сценария экономики России Какой будет экономика России в 2024–2026 годы

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В случае усиления санкций Россию в ближайшие годы ждет экономический спад и курс доллара в 105 руб. Это один из трех сценариев, которые просчитали аналитики близкого к правительству РФ Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Каким еще может быть ближайшее будущее России, будут ли расти зарплаты и цены на нефть, расскажет NEWS.ru.

Сценарий № 1 — кризисный

В этом варианте нашего будущего санкции против России будут ужесточать (пока западные страны действительно пытаются это делать). И в конечном счете это приведет к глобальному экономическому кризису. В России же в такой ситуации власти могут сделать акцент не на поддержке производства (как в 2022-м — начале 2023 года), а на стабилизации бюджета, торговли и инфляции.

В этом случае пик мирового кризиса придется на 2024 год, и это приведет к снижению цен на нефть до минимумов, ведь в кризис страны будут экономить на топливе. В результате продажи нефти из России сильно пострадают (а по ним и так бьет нефтяное эмбарго Евросоюза). Центробанк будет повышать ключевую ставку, чтобы сдержать инфляцию. И в такой ситуации кредиты и ипотека для населения подорожают.

Цена на российскую нефть, которую в середине прошлого года мы видели в районе $80 за баррель, будет равна $49 в этом году (она и сейчас примерно такая), а в следующие три года будет колебаться на уровне $57–59. Рост экономики (ВВП) в 2026 году по сравнению с 2022-м составит всего 0,5–1,9%. Доллар к концу 2026-го опустится до 100–105 руб. Реальные зарплаты за 2024–2026 годы вырастут максимум на 1,3–2,3%.

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Сценарий № 2 — стабилизационный

Санкционный режим постепенно «размывается», но формально не отменяется. Мировая экономика в целом растет, и масштабный кризис удается предотвратить. В России проводится политика макроэкономической стабилизации, дефицит бюджета сменяется профицитом, и формируются даже какие-то резервы. Политика Центробанка по повышению ставок более мягкая, чем в кризисном сценарии, но в целом все равно жесткая.

Цена на нефть в этом году закрепляется на отметке в $61, а в 2024–2026 годах колеблется в районе $65–69. Экономика в 2026-м растет на 3,4–4,8% по сравнению с 2022-м. Доллар будет стоить 85–90 руб. к концу 2026 года. Реальные зарплаты за три следующих года вырастут на 3,6–4,8%.

Сценарий № 3 — стимулирующий

В этом, самом лучшем сценарии, санкционный режим фактически ослабевает (возможно, отдельные санкции даже отменяют). Мировая экономика развивается без масштабных кризисов. В России же власти стимулируют рациональное импортозамещение и расширяют экспорт на новые рынки.

Цены на нефть такие же, как в предыдущем, стабилизационном сценарии. А в бюджете формируются не только резервы, но и деньги для дополнительных инвестиций в экономику страны. И экономика в 2026 году вырастет на 6,5–7,8% по сравнению с 2022-м. Рост реальной заработной платы за 2024–2026 годах составит 5,2–6,4%. К концу 2026 года доллар вырастет лишь до 82–86 руб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какой из сценариев более вероятен

Финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов в беседе с NEWS.ru предлагает свой сценарий, близкий к кризисному. Это низкие инвестиции в экономику России, невысокие темпы ее роста и, соответственно, колебания доллара под «уровнем 100 руб.» в ближайший календарный год. Центробанк в такой ситуации может сразу повысить ключевую ставку, если почувствует сильную раскрутку инфляции.

Экономист Денис Ракша говорит, что все сценарии ЦМАКПа нереалистичны. Во-первых, стабилизационный и стимулирующий сценарии базируются на том, что санкции смягчат, но пока это представляется маловероятным. По мнению Ракши, расцвета экономики под такими санкциями быть не может, достаточно взглянуть на опыт других стран (Ирана, Кубы, Венесуэлы и т. д.). Безусловно, небольшую часть технологий для развития экономики можно ввезти в Россию через фирмы-прокладки. Но все — нет.

Эксперту также кажется сомнительным рост зарплат: даже если какому-то бизнесу удастся их обеспечить, это станет дополнительными издержками и в конечном счете отразится в ценах на товары и услуги. Что же касается плохого, кризисного сценария, то здесь Ракше кажется нереалистичной стабильность цен на нефть, которую показывают в ЦМАКПе.

Говоря о курсе доллара, экономист ожидает, что до выборов президента России в марте 2024 года он останется примерно таким же, как сейчас: у властей есть ресурсы, чтобы не волновать общественность и ограничить ослабление рубля до этого момента (тот же запрет на вывоз иностранной валюты за рубеж). А вот что будет потом — загадка. Особенно с учетом того, что властям частично выгоден слабый рубль для наращивания доходов от продажи нефти за доллары.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие еще варианты «на будущее» допускают экономисты

Сколько экономистов — столько и мнений. Но, несмотря на то что в первый год санкций Россия в целом справилась с давлением (да и Запад стремился закупать наши ресурсы впрок перед запретом на торговлю), в основном у всех прогнозов негативные сценарии. Так, в марте аналитики «Ингосстрах-Инвестиций» предположили, что к 2024 году курс доллара поднимется выше 120 руб., после — выше 140 руб. Затем рубль ненадолго укрепится, но уже в 2025 году доллар может преодолеть отметку в 200 руб. И даже если стоимость нефти марки Brent будет около $100 за баррель, все равно не получится избежать девальвации российской валюты, хоть «она и будет значительно меньше по масштабу», предупредили эксперты.

Экс-советник министра экономики РФ Евгений Надоршин в августе прошлого года объяснял NEWS.ru, что Россия, отрезанная от мировых технологий, в том числе робототехники, сможет предложить миру лишь дешевый, но достаточно квалифицированный труд. И чтобы было выгодно этот труд продавать, рубль в ближайшие 10 лет может опуститься до 120–150 за $1.

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