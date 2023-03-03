Доллар по 200: когда обещают такой курс и как спасти рубли Что думают эксперты о неприятных прогнозах для рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара к 2024 году может превысить 100 руб., но не остановиться на этом и уже в 2025 году перевалить за 200 руб. Такие прогнозы дают в «Ингосстрах-Инвестициях». NEWS.ru узнал, стоит ли россиянам переживать из-за подобной аналитики, а, главное, как правильно подготовиться к обесцениванию рубля.

Девальвации не избежать

Курс доллара к 2024 году поднимется выше 120 руб., после — выше 140 руб. Затем последует временное укрепление российской валюты, но уже в 2025 году доллар может преодолеть отметку в 200 руб. Такой прогноз дал главный макроэкономист «Ингосстрах-Инвестиций» Антон Прокудин. И даже если стоимость нефти марки Brent будет около $100 за баррель, девальвации российской валюты избежать все равно не получится, правда, «она будет значительно меньше по масштабу», указал эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам Прокудина, валютная модель «Ингосстрах-Инвестиций» предугадала и девальвацию рубля в конце 2014 года, и его внезапное укрепление в 2022 году, и в целом на протяжении нескольких лет предсказанные ею показатели соответствовали реальному курсу. Сейчас, если верить этой модели, доллар должен стоить 80 руб. (на момент сдачи материала курс доллара на МосБирже составлял 75,51 руб.). Эксперт объяснил это расхождение тем, что в его модель заложена бОльшая доля импорта к ВВП, а в 2022 году этот показатель опустился ниже 14%. В четвертом квартале, по предварительным данным, доля импорта к ВВП восстановилась до 15,2%. Цены же в 80 руб. доллар достиг бы при доле импорта в 20%.

Ждать доллар по 200

Финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин:

Обесценение рубля в долгосрочной дистанции неминуемо, причем с течением времени девальвация будет ускоряться. Из-за растущего дефицита госказны и роста бюджетных трат на СВО и социальную сферу других вариантов, кроме как опустить курс рубля, у правительства России, к сожалению, нет. Мы вполне можем увидеть 100 руб. за доллар уже к концу 2023 года, однако точный курс прогнозировать очень сложно. Сейчас все будет зависеть от Китая, который является одним из основных покупателей российского сырья. Какую-то часть сырья мы продаем на черном рынке, но основа — именно Азия. В случае если на Китай наложат санкции (а КНР делает недвусмысленные намеки о возможной военной поддержке России), спрос на сырье начнет падать, и Россия, завязанная на один рынок, окажется в экономических заложниках. Но даже если этого не произойдет, девальвацию рубля мы все равно увидим, пусть и в меньших масштабах.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов:

С учетом текущей экономической неопределенности курс доллара к рублю может быть любым. Сейчас наша страна, по сути, выключена из мировой торговли — российская экономика и экономики западных стран серьезно разделены, идет активная переориентация на другие рынки.

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев:

Мы не ожидаем значимого и продолжительного ослабления национальной валюты. Рублю оказывает поддержку профицит по счету текущих операций (превышение экспорта над импортом. — NEWS.ru.). Также фактором поддержки служит продажа юаней из ФНБ в рамках механизма бюджетного правила.

Аналитик компании TeleTrade Владимир Ковалев:

Долгосрочные прогнозы о достижении долларом рубежей 200 руб. выглядят устрашающе. На такой срок прогнозы делать очень трудно, так как сложно предугадать эффект ряда малопредсказуемых факторов. Но налицо общий, продолжающийся годами тренд на ослабление рубля, несмотря на периоды его укрепления. Вероятно, ослабление рубля будет выше общей инфляции (по итогу этого года ЦБ ожидает ее на уровне 5-7%. — NEWS.ru.).

Как подготовиться к ослаблению рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитики предлагают традиционные средства защиты денег — облигации разных типов и золото. Но есть и новые инструменты — что называется, в духе времени.

Артем Звездин:

В 90-х мы уже проходили похожий кризис. Единственным правильным решением будет избавляться от рублевых активов. Как конкретно избавляться — это уже выбор человека, но лучше всего покупать валюту и очень желательно — валюту дружественных стран. Например, китайские юани, поскольку из-за враждебной риторики правительства в сторону западных стран мы рискуем увидеть принудительную конвертацию долларов и евро в рубли по невыгодному курсу. Если у вас уже есть вклады в рублях или евро — лучше их не трогать, чтобы не лишиться инвестиционной части вклада, но, если доллары и евро у вас лежат на обычном счете, то желательно какую-то часть конвертировать в юани.

Владимир Зотов:

В качестве защитного инструмента можно рассмотреть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) — он позволяет получить более высокие доходы от облигаций федерального займа(ОФЗ), чем от банковских вкладов. На горизонте двух лет — на уровне 7,5%, на горизонте 7–10 лет — выше 10% годовых. И не забывайте о налоговом вычете по ИИС.

Александр Джиоев:

Если инвестор убежден в неизбежности девальвации рубля, то для него логично было бы купить валюту и валютные активы. Доллар, евро и другие привычные нам валюты безопаснее всего хранить в наличной форме из-за высоких рисков хранения на счетах (как минимум на брокерских счетах «недружественные» валюты могут заморозить. — NEWS.ru.). «Дружественные» валюты, например, юани, можно покупать как на брокерский счет, так и в виде наличности (например, для поездок в соответствующие страны). Среди валютных активов привлекательно выглядят замещающие облигации: при их покупке инвестор получает долларовую доходность в рублевом эквиваленте, при этом инфраструктурные риски (блокировки на счетах. — NEWS.ru.) здесь минимальны. Также можно рассмотреть покупку золота через биржевой инструмент GLDRUB либо в форме БПИФа.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владимир Ковалев: