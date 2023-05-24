Путин: обвальный сценарий для экономики России уже явно не сбудется

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин назвал несбыточным обвальный сценарий для экономики РФ. На пленарном заседании Евразийского экономического форума он подчеркнул, что ничего подобного не происходит и не произошло. Трансляция велась на сайте главы государства.

Несмотря на масштабные кризисные явления в мировой экономике и торговле, немалые геополитические риски и фактор неопределенности, общий ВВП государств Евразийского союза за 2022 год сократился, но сократился на 1,6%, а некоторые эксперты, как у нас в народе говорят, «за бугром», предсказывали совсем другой сценарий, такой обвальный сценарий, — сказал Путин.

Президент также подчеркнул, что России удается не только адаптироваться, но и стать одним из лидеров процесса перемен в сфере международных финансов. В частности Путин указал на то, что страна продолжает работу по переходу на использование нацвалют.

Глава государства выразил уверенность, что децентрализация валют будет способствовать деполитизации различных процессов. По его словам, мировая экономика только выиграет от формирования децентрализованной международной финансовой системы.

В апреле МВФ улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2023 году: ожидается роста на 0,7%. Кроме того, фонд улучшил на 0,4 процентных пункта (п. п.) янвaрский прогноз по росту ВВП в России на 2023 год. Прогнoз по росту ВВП РФ в 2024 году был ухудшен на 0,8 п. п.