Россиянам рассказали, как повысить доход без жесткой экономии Финансовый эксперт Ладнюк назвал планирование расходов способом увеличения доходов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Успешное финансовое планирование позволит перестать жить от зарплаты до зарплаты и приумножить капитал без жесткой экономии, рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» специалист по финансовой грамотности и инвестициям в кризисных условиях Данила Ладнюк. По его словам, для этого нужно следовать нескольким ключевым принципам, которые помогут контролировать расходы и использовать финансы разумно и эффективно, что значительно улучшит качество жизни.

Как отметил эксперт, чтобы желание осуществилось, оно должно стать целью. Это позволит вам сосредоточиться на конкретных достижениях и разработать план их осуществления.

Кроме того, необходимо составить список всех ежемесячных доходов и расходов, при этом разделив расходы на обязательные (аренда, платежи по кредитам) и необязательные (развлечения, рестораны). Также нельзя забывать о неожиданных расходах или непредвиденных обстоятельствах. Планирование расходов поможет избегать бессмысленных трат, добавил специалист. Полезным будет откладывать от 10% до 20% ежемесячного дохода.

По словам Ладнюка, нужно избегать импульсивных трат. Вместо того чтобы моментально реагировать на желание купить что-то, дайте себе время на раздумье. Возможно, это желание снизится или исчезнет. Кроме того, стоит определить области, где можно сократить затраты, не потакать своим вредным финансовым привычкам, а также постараться минимизировать долги и разработать стратегию их погашения.

Также эксперт посоветовал повышать образование в области финансов.

Ранее диетолог Ольга Деккер предупредила россиян об опасности экономии на продуктах. По ее словам, в дешевой еде зачастую наблюдается переизбыток соли, жиров и сахаров.