Новые санкции Запада коснутся каждого: как они ударят по россиянам Какие ограничения станут самыми болезненными для России

Фото: Michael Kappeler/Global Look Press

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Великобритания и США ввели новые санкции против российского бизнеса и банков. Евросоюз готовится установить ограничения на продажу России целого ряда технологий. И все вместе они хотят запретить продажу российских алмазов. Какие из этих санкций самые болезненные и повлияют ли они на обычных граждан, расскажет NEWS.ru.

Какие ограничения ввела Великобритания

Великобритания ввела санкции против организаций, связанных с Росатомом. Речь идет о предприятиях, которые производят современные материалы и технологии, включая лазеры. В их числе производитель углеволокна Umatex и Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований. В целом под санкции попало около 90 компаний и граждан, в том числе связанных с производством металлов.

Отдельно стоит заметить, что в «черном списке» у англичан теперь «Тинькофф», Росбанк, банк «Дом.РФ», Металлинвестбанк, АФК «Система», «Северсталь», «Атомфлот» и «Русская медная компания». Введены санкции против главы АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» Олега Романенко и возглавляемой им структуры. В рамках санкций замораживаются активы на британских счетах и прекращается торговля.

«Позднее в этом году мы примем закон о запрете импорта российских алмазов и прекратим весь импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения, опираясь на существующие запреты на российское железо и сталь», — заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Фото: Michael Kappeler/Global Look Press Премьер-министр Японии Фумио Кисида приветствует премьер-министра Великобритании Риши Сунака и его жену

Что запретили Штаты

Министерство торговли США ввeло санкции против работающих в военной промышленности компаний. Кроме того, в «черный лист» внесли связанные с РФ компании из Армении и Киргизии. В отнoшении этих предприятий установлены дополнительные требования для сделок по экспорту и реэкспорту. В частности, запрещен ввоз в Россию некоторых телефонов, диктофонов и микрофонов. Всего санкции коснулись более 1,2 тыс. промышленных изделий.

Больше американские технологии не будут поставлять в НПП «Прима», НПО «Ижевские беспилотные системы», «Стрела», компания «Роствертол», ПАО «Пролетарский завод», НПК «Техмаш», компания «Мотовилихинские заводы», Ульяновский механический завод, ПАО «Курганмашзавод» и завод «Промтехнология», Улан-Удэнский aвиационный завод, Брянский автомобильный завод и «Урал». Также рестрикции введены против оборонного Завода имени В. А. Дегтярева в Кoврове.

Что планирует Евросоюз

На саммите «Большой семерки» (в нее входят Великобритания, Германия, Италия, Франция, США, Канада и Япония) в Хиросиме глава Евросовета Шарль Мишель 19 мая заявил, что Европа сосредоточена на «закрытии лазеек» в действующих санкциях. То есть думает о том, как ограничить их обход.

Но главное заявление, которое прозвучало от Мишеля — это планы по запрету импорта российских алмазов. Это удар по одной из немногих отраслей, которые до сих пор не удавалось ограничить из-за протеста Бельгии, обрабатывающей камни из России.

Фото: Michael Kappeler/Global Look Press Премьер-министр Японии Фумио Кисида (справа) приветствует президента Европейского совета Шарля Мишеля

Какое заявление приняла G7 в целом

Ранее в мае источник в Госдепартаменте США сообщал, что одна из мер, которую обсуждают в «Большой семерке», опять-таки касается запрета на покупку российских алмазов. США, к примеру, уже год как запретили сам себе закупать российские бриллианты — то есть уже обработанные алмазы. Также американский Комитет по надзору в ювелирной отрасли (Jewelers Vigilance Committee, JVC) предостерегал бизнес от покупки алмазов как сырья. Но американский чиновник уточнял: запреты пока не касаются тех камней, которые были «существенно переработаны» в третьих странах. Теперь же G7 намерена ограничить импорт любых алмазов — как сырья, так и переработанных.

Кроме того, «Семерка» договорилась бороться с обходом западных санкций и отметила, что уже взаимодействует с третьими странами. Тут впору вспомнить визиты американских чиновников в Казахстан, Киргизию и Узбекистан этой весной. И что-то, кстати, уже дало плоды: дружественный России Казахстан ввел онлайн-контроль товаров, из-за которого параллельный импорт через эту страну (в том числе из Узбекистана) российские компании уже начали сворачивать. В МИДе РФ даже заговорили о рисках присоединения к санкциям ряда стран Центральной Азии.

А как насчет СВО-санкций?

«Большая семерка» также договорилась лишить Россию технологий, промышленного оборудования и услуг, которые требуются для ведения спецоперации на Украине. В то же время санкции не затронут поставки медицинских товаров и продовольствия в нашу страну, добавили участники саммита.

Фото: Adrian Wyld/Global Look Press

Какие санкции будут самыми эффективными

Самыми болезненными санкциями в беседе c NEWS.ru профессор кафедры корпоративного управления и инновации РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Полтарыхин называет санкции в области новых и передовых технологий, инновационного оборудования, микроэлектроники. Такие ограничения сказываются на стратегическом потенциале развития страны, говорит он. Правда, они же толкают Россию к импортозамещению.

В свою очередь директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков говорит, что последствия готовящегося 11-го пакета санкций (как и многих других ограничений) мы ощутим через 3-5 лет.

«Объем экспорта из ЕС в Россию уменьшился на 38%. Политика Евросоюза будет направлена на ограничение поставок российского сырья, но в краткосрочной перспективе осуществить это будет невозможно. Новые санкции ударят по российским алмазам, атомной электроэнергетике и металлургии», — сказал NEWS.ru эксперт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже говорил о том, что Россия найдет новых покупателей для тех же алмазов. Вопрос в другом — по какой цене их будут теперь покупать. Известно, к примеру, что значительную часть закупок российских нефти и золота вместо Европы взял на себя Китай. Вот только скупает он это со скидками до 30%. И это уже приводит к дефициту бюджета РФ, из которого выплачиваются зарплаты, пенсии, пособия, обеспечивается работа больниц, социальных и экстренных служб.

Повлияют ли новые британские санкции на российские банки

А вот здесь уже ничего нового. Включение ряда банков в британский «черный лист» могло бы заморозить активы этих банков в Лондоне. Но вряд ли таковые еще остались после первого же санкционного пакета. Поэтому ограничения здесь чисто формальны и уже никого не затронут.

Крупные российские банки в основном уже отключены от международной платежной системы SWIFT, за исключением разве что «Газпромбанка» (через него России платят за ее товары) и «Райффайзена» (дочка австрийского банка). Но еще с прошлой весны любой такой перевод за границу сопряжен с риском того, что западный банк-контрагент «подвесит» сумму для ее проверки. Поэтому здесь для россиян ничего давно не меняется.

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