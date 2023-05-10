Минфин оценил дефицит бюджета с начала года Минфин предварительно оценил дефицит бюджета в январе-апреле в 3,424 триллиона рублей

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Минфин предварительно оценил дефицит бюджета РФ в за первые четыре месяца 2023 года в 3,424 трлн рублей, говорится на сайте ведомства. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов отмечается устойчивый прирост, уверяют в министерстве.

По предварительной оценке объем доходов федерального бюджета в январе-апреле 2023 года составил 7 782 млрд рублей, что на 22% ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов – как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом – наблюдается устойчивая положительная динамика, — сообщает пресс-центр Минфина.

Нефтегазовые доходы за январь-апрель сократились на 52% - до 2,282 триллиона рублей, но месячная динамика постепенно стабилизируется.