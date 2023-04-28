Минфин подготовит новые предложения по налогам для уехавших россиян

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Минфин подготовит новые предложения по налогам для россиян, работающих из-за границы, сообщил глава министерства Антон Силуанов, передает ТАСС. Законопроект по этой теме был отозван, чтобы ее обсудить, объяснил он. По словам министра, предложения, как урегулировать налогообложение, есть.

У нас есть предложения, как это сделать, уравнять во всяком случае принцип налогообложения для тех, кто работает здесь по трудовому договору, тех, кто работает по трудовому договору за границей, тех, кто работает по договору оказания каких-то услуг тоже за границей. Я думаю, это дело ближайших дней, — сказал Силуанов.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, который обяжет российские компании в ряде случаев взимать 30% НДФЛ с выплат покинувших РФ работников. Его затем отозвали.

Как уже сейчас работает Налоговый кодекс и что хотят в нем поменять, объясняет NEWS.ru. К примеру, некоторые эксперты полагают, что законопроект направлен на то, чтобы редко применяющееся повышение налогов для нерезидентов с 13% до 30% все же начали применять почаще.