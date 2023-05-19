Обаму не пустят в Россию из-за санкций Байдена МИД России объявил о закрытии въезда 500 гражданам США

Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Global Look Press

Бывший президент США Барак Обама

МИД России закрыл въезд в страну для 500 граждан США в качестве ответной меры на санкции администрации американского президента Джо Байдена, сообщается в Telegram-канале ведомства. В числе лиц, которых коснулись контрмеры Москвы, оказались многие действующие и бывшие чиновники, включая бывшего президента США Барака Обаму и глав компаний ВПК, поставляющих вооружения на Украину.

В ответ на регулярно вводимые администрацией Дж. Байдена антироссийские санкции, <...> в порядке контрмер закрывается въезд в Российскую Федерацию для 500 американцев, — говорится в заявлении МИД РФ.

В список также включили причастных к преследованиям фигурантов дела о штурме Капитолия. Кроме того, в числе невъездных оказались известные американские телеведущие и комики Джимми Киммел и Стивен Кольбер. Полный «Список 500» опубликовали на сайте МИД.

Вашингтону пора уяснить, что ни один враждебный выпад не останется без реакции и принцип неотвратимости наказания будет последовательно применяться, подчеркнули в дипведомстве. Так, Москва не оставила без ответа и отказ США в выдаче виз журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД Сергея Лаврова во время его поездки в Нью-Йорк в рамках председательства России в Совбезе ООН.

В данной связи подтверждаем, что запрос посольства США в Москве о консульском посещении арестованного за шпионаж репортера Эвана Гершковича в очередной раз отклоняется в порядке реагирования на невыдачу виз, — добавили в МИД.

Ранее в МИД заявили о давлении со стороны США по вопросу допуска американского консула к Гершковичу в СИЗО. Журналист The Wall Street Journal в конце марта был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Власти США назвали преследование Гершковича незаконным.