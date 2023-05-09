МИД РФ: США пытаются угрожать России после задержания Гершковича

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Гражданин США, корреспондент московского бюро американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович

В МИД России заявили, что со стороны США наблюдается давление в связи с вопросами допуска представителей консульства к журналисту издания Wall Street Journal Эвану Гершковичу, находящемуся в СИЗО. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что все консульские заявки рассматриваются соответствующими российскими службами в штатном порядке.

Все запросы о консульском посещении Эвана Гершковича рассматриваются соответствующими нашими службами, структурами в спокойном рабочем ключе, независимо от попыток американцев оказывать то или иное давление, — сказал Рябков.

По его словам, американская сторона игнорирует правила диалога. Он предположил, что со стороны США продолжатся угрозы и другие способы давления вместо поиска решений ситуации.

Ранее Госдепартамент США объявил Гершковича незаконно задержанным. Заявление об этом сделал заместитель начальника пресс-службы американского МИД Ведант Пател. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Гершкович, подозреваемый в шпионаже, вел расследования, которые касались военно-промышленного комплекса.