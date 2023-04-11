Госдеп назвал задержание журналиста WSJ Гершковича незаконным Госдеп США: журналиста WSJ Гершковича незаконно удерживают в России

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Госдепартамент США объявил арестованного в России по обвинению в шпионаже американского журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича незаконно задержанным, передает ТАСС. Заявление об этом сделал заместитель начальника пресс-службы американского МИД Ведант Пател.

Пател сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен принял такое решение в понедельник. В случае признания американского гражданина незаконно задержанным, несколько ведомств США будут разрабатывать стратегию для его освобождения.

Ранее в США выразили готовность к «творческим решениям» для обмена журналиста WSJ. Об этом сообщает сама газета, ссылаясь на высокопоставленного представителя Белого дома.

30 марта ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге Гeршковича, в отношении которого возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж». По данным ФСБ, гражданин США занимался сбором сведений, составляющих гостайну, об одном из российских оборонных предприятий. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы. В тот же день Лефортовский суд Москвы отправил Гершкoвича на два месяца в СИЗО.