Захарова: МИД РФ проигнорирует письмо мировых СМИ в защиту Гершковича

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД РФ проигнорирует письмо мировых СМИ в поддержку журналиста WSJ Эвана Гершковича, которого задержали в России по обвинению в шпионаже, заявила представитель ведомства Мария Захарова. Она подчеркнула, что люди, занимающиеся вопросами независимой журналистики, обратили бы внимание на гибель военкора Владлена Татарского в результате теракта. Однако никакой реакции не было, передает РИА Новости.

С какой стати мы должны давать реакцию на письмо, если мы видим их абсолютное лицемерие? Если бы люди действительно занимались поддержкой независимой, свободной журналистики, журналистики как профессии, конкретных журналистов, они бы, наверное, обратили внимание на то, что сейчас погиб журналист. Я не видела реакции ни коллективной, ни индивидуальной всех тех, кто подписался под этим письмом. Соответственно, честно говоря, для меня это обращение вообще утратило какую-то значимость, — отметила дипломат.

Она подчеркнула, что до 2 апреля (дня убийства Татарского) еще обращала внимание на то, что говорят эти люди, прикрываясь заботой о свободе слова. Теперь, добавила Захарова, ей это совсем неинтересно.

Представитель МИД также сказала, что при том отношении Запада к РФ, какое наблюдается сейчас, требования и просьбы другой стороны не нуждаются в реакции.

Письмо в поддержку Гершковича написали главы четырех десятков крупных мировых СМИ и журналистских объединений. Они осудили арест американца.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американские власти пытаются освободить задержанного в России гражданина США. Он сообщил о намерении вызволить из тюрьмы корреспондента, делу которого уделяют внимание на уровне президента страны.