Белый дом пытается освободить задержанного в России американца Гершковича

Фото: id441586322/vk.com

Эван Гершкович

США пытаются освободить задержанного в России по подозрению в шпионаже американского журналиста Эвана Гершковича, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Как передает ТАСС, на брифинге он заявил об упорном намерении вызволить корреспондента, делу которого уделают внимание на уровне президента США.

Госсекретарь Блинкен на выходных поговорил с министром иностранных дел [России] Лавровым по поводу Эвана. Мы ясно дали понять, что осуждаем задержание и хотим его возвращения как можно скорее. Так что мы, как вы знаете, упорно настаиваем на этом с того момента, как узнали, что он был задержан россиянами по смехотворным обвинениям, — сказал Кирби.

Сегодня Гершкович, работающий в московском бюро The Wall Street Journal, обжаловал свой арест. Вину он не признает.

Накануне госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым потребовал немедленно освободить журналиста. Кроме этого, американская сторона призвала Россию выпустить из тюрьмы бывшего морпеха США Пола Уилана, который также был осужден за шпионаж в пользу США.

Американская газета The Wall Street Journal тоже требует отпустить ее сотрудника и утверждает, что он всего лишь освещал события в России.