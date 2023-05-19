Великобритания наказала санкциями «Тинькофф» и Росатом Великобритания внесла в санкционный список связанные с Росатомом компании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Великобритания внесла в санкционный список компании, связанные с Росатомом. Речь идет о предприятиях, которые производят современные материалы и технологии, включая лазеры. Кроме того, ограничения коснулись 86 юридических и физических лиц, а также восьми компаний, связанных с производством металлов, говорится на сайте правительства страны.

Помимо них, под ограничения попали «Тинькофф», Росбанк, АФК «Система», «Северсталь» и «Атомфлот».

Список предприятий под санкциями также пополнили связанные с энергетической, металлургической и оборонной сферами, а также с транспортным и финансовыми секторами. В частности, ограничения вводятся против председателя совета директоров «Русской медной компании» Игоря Алтушкина, ДОМ. РФ и Металлургического инвестиционного банка.

Введены санкции против главы АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» Олега Романенко и возглавляемой им структуры.

До этого в канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака рассказали, что правительство Великобритании запретит ввозить в страну медь, алюминий и никель российского происхождения, а также алмазы.

В свою очередь высокопоставленный представитель администрации США рассказал, что в новый пакет санкций США в отношении России войдут порядка 300 компаний, лиц, судов и самолетов. Чиновник также отметил, что экспортные ограничения коснутся 70 предприятий из России и других стран.