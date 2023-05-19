Великобритания запретит импорт алмазов из России Канцелярия премьера: Великобритания введет санкции против алмазов, меди и алюминия из РФ

Фото: Walter Bibikow/Danita Delimont/Global Look Press

Правительство Великобритании запретит ввозить в страну медь, алюминий и никель российского происхождения. Аналогичные ограничения накладываются на алмазы из РФ. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

Мы на законодательном уровне позже в текущем году запретим импорт российских алмазов и полностью прекратим импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения, основываясь на действующих запретах в отношении российского железа и стали, — говорится в заявлении.

В документе также указано, что Лондон вводит санкции в отношении 86 граждан РФ и компаний ВПК, а также сфер, обеспечивающих российский бюджет экспортной выручкой — энергетики, металлов и судоходства.

Список лиц и компаний, предназначенных для рестрикций, не приводится.

Ранее высокопоставленный представитель администрации США рассказал, что в новый пакет санкций США в отношении России войдут порядка 300 компаний, лиц, судов и самолетов. Чиновник также отметил, что экспортные ограничения коснутся 70 предприятий из России и других стран.

Перед этим советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон объявит о новом пакете санкций в отношении России на саммите G7. Он будет посвящен обеспечению выполнения ранее введенных рестрикций.